Varianta SOC propusa pentru finalul playoff-ului! FINALA pentru TITLU intre Craiova si CFR Cluj: "Eu asta faceam daca eram la conducere!"

Dumitru Dragomir vine cu o noua propunere pentru finalizarea playoff-ului pana in 3 august, data impusa de UEFA ca termen limita.

Dumitru Dragmir propune o finala pentru titlu intre Craiova si CFR Cluj, asta in cazul in care playoff-ul nu se va putea incheia pana pe 3 august, termen final impus de UEFA pentru lista echipelor care merg in cupele europene.

Mai mult, fostul presedinte al Ligii Profesionste de Fotbal, spune ca opteaza pentru un sezon viitor cu 18 echipe, iar in acest campionat sa nu retrogradeze nimeni:

"As lasa se se joace un singur meci, Craiova - CFR Cluj, si as inchide campionatul. Asta faceam daca eram eu la conducere. Oricum mai sunt doua jocuri, il jucam pe asta si opream totul.

Faceam un campionat serios. Inghetat tot si nu retrogradeaza nimeni. Promoveaza 4 si fac un campionat puternic de 18 echipe. Cele mai mari rezultate in fotbalul romanesc au fost cand au fost 18 echipe. Formatul asta e poata bun pentru televiziune, dar lumea se plictiseste sa vada asta. Locul 5 sa aiba mai putine puncte decat locul 11, e fara precedent in lume.

Respectam numai ce cere UEFA", a spus Dumitru Dragomir la Digi Sport.