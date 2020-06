BREAKING NEWS: Budescu si Alibec, OUT din Europa! Astra n-a luat licenta din cauza datoriilor! Singura speranta a clubului in acest moment

Astra n-a primit licenta pentru cupele europene din cauza datoriilor fata de jucatori si a problemelor de infrastructura!

FRF a facut anunutl oficial. Astra nu mai are nicio cale de atac in Romania. Clubul patronat de Niculae poate merge doar la TAS pentru un ultim apel. In cazul in care fosta campioana de la Giurgiu va alege calea Tribunalului de Arbitraj din Elvetia, Astra spera sa ii convinga pe judecatori invocand starea de urgenta dictata de autoritati in ultimele doua luni.

Anuntul facut azi de FRF in legatura cu refuzul licentei pentru Astra:

"Comisia de fond a refuzat acordarea licenței UEFA clubului Asociatia Fotbal Club Astra pentru neindeplinirea criteriului de infrastructura, respectiv incalcarea art. 23 Stadion omologat pentru campionatul national Liga 1, percum si pentru neindeplinirea criteriului financiar, respectiv incalcarea art. 46, 47 si 47bis.

Asociatia Fotbal Club Astra a contestat hotararea instantei de fond la Comisia de apel pentru acordarea licentei cluburilor.

Vineri, 5 iunie 2020, Comisia de apel a pronuntat decizia definitiva si executorie pe plan national, prin care s-a respins apelul formulat de club si s-a mentinut hotararea Comisiei pentru acordarea licentei cluburilor – instanta de fond, prin care a refuzat acordarea licentei UEFA, pentru sezonul 2020-2021, clubului Asociatia Fotbal Club Astra."

In acest sezon din Liga 1, Astra a fost depunctata tot din cauza datoriilor. A ramas fara 3 puncte in sezonul regulat.