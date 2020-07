Cum a reusit Universitatea Craiova sa nu aiba niciun jucator infectat cu coronavirus: "Protocolul este respectat la sange!"

Liga 1 a fost decimata de COVID-19.

Dinamo si CFR au fost cele mai afectate echipe, avand fiecare peste 20 de cazuri in interiorul cluburilor. Universitatea Craiova a avut si ea 3 cazuri in randul staff-ului, totusi niciun jucator nu a fost infectat. Oficialul din Banie, Marcel Popescu, a povestit cum au respecta jucatorii Craiovei protocolul cu strictete.

"Cel mai important lucru este izolarea si protejarea jucatorilor nostri. Este o chestie pe care incercam sa o facem cat mai perfecta. Sa nu ne scape nimic, sa nu avem gesturi de teribilism din partea unora sau altora din staff sau dintre jucatori. Sunt toti responsabili. Pentru ca un gest de teribilism te poate duce la probleme mai complicate. In momentul de fata noi suntem izolati o parte la cantonementul din Lunca. Suntem cate unul in camera cu climatizarea oprita. Un alt grup este la un hotel din Craiova in care stam doar noi, cate unul in camera. Cu protocolul respectat la sange. Se face antrenament, dupa care se transporta jucatorii la hotelul de care v-am zis, se transporta cate 10 in autocar si acolo raman pana a doua zi. Asa ca masurile si protocolul il urmam cu punct si virgula ad litteram, a declarat pentru PRO X Mracel Popescu.

