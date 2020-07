'Transfer' de marca la Craiova! Cine ingroasa randurile fostilor RAPIDISTI din staff-ul oltenilor

Universitatea Craiova si-a adus antrenor cu portarii pentru echipa a doua

Dupa ce Ionut Stancu a devenit antrenorul echipei secunde a oltenilor, este randul lui Emilian Dolha sa ajunga la Craiova. Fostul goalkeeper de la Rapid si Dinamo este noul antrenor cu portarii a celor de la Universitatea Craiova 2, a anuntat managerului Centrului de Copii si Juniori de la Craiova pentru Gazeta de Sud.

"Emilian Dolha este antrenorul cu portarii la echipa a doua. El se ocupa si de portarii de la juniori, pana la grupa de copii nascuti in 2005. Ceilalti portari de la juniori il au antrenor pe Marius Firulescu", a spus Dragos Stavaru.

Inainte ca Ionut Stancu sa fie antrenorul echipei secunde a oltenilor, alaturi de Mugur Gusatu, postul a fost ocupat de Adrian Iencsi, un alt fost rapidist, insa contractul acestuia a expirat si nu a mai fost prelungit.

"Pregatirile au continuat si in aceasta perioada, sub comanda lui Ionut Stancu si Mugur Gusatu, dar nu se stie daca vor ramane ei. Se va lua o decizie, probabil, dupa incheierea campionatului din Liga 1. Totu suntem cu gandul acolo acum", a mai spus managerul Centrului de Copii si Juniori de la Universitatea Craiova.

Pe langa Stancu si Dolha, la Craiova activeaza un alt fost rapidist chiar in rolul de antrenor principal al echipei care se afla acum pe primul loc in Liga 1. Cristiano Bergodi a antrenat in Giulesti in sezonul 2007-2008.

Emilian Dolha s-a retras in 2015 si a jucat de doua ori pentru nationala Romaniei.