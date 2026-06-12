GALERIE FOTO Jaqueline Cristian, pas greșit în „duelul frumuseților” din optimile WTA Queen's

Jaqueline Cristian, pas greșit în „duelul frumuseților” din optimile WTA Queen&#039;s Tenis
Alexandru Hațieganu
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Jaqueline Cristian și Katie Boulter s-au întâlnit în faza ultimelor șaisprezece jucătoare ale competiției WTA 500 de la Queen's.

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În pregătirea turneului de mare șlem de la Wimbledon, Jaqueline Cristian (28 de ani, 38 WTA) s-a oprit la Queen's pentru a face cât mai curând dificila tranziție de la zgură la iarbă.

Numărul 38 WTA a început încântător sezonul de iarbă, cu o victorie contra campioanei olimpice, Qinwen Zheng, depășite scor 6-4, 7-6 (4), în runda inaugurală.

Jaqueline Cristian, învinsă în 68 de minute, în optimile turneului WTA 500 de la Queen's

În faza optimilor de finală Jaqueline Cristian a înfruntat una dintre favoritele gazdelor, Katie Boulter. Sportiva britanică a abordat această partidă cu un curaj înnoit, după ce a învins-o pe Leylah Fernandez de la 0-1 la seturi în turul întâi, scor 3-6, 7-6 (4), 7-5.

Cu o zi în plus de odihnă, adusă de ploile căzute joi, 11 iunie, Katie Boulter a primit exact energia de care avea nevoie înainte de această confruntare. Nu a ezitat împotriva româncei Jaqueline Cristian, pe care a învins-o în minimum de seturi, 6-1, 6-3, după numai 68 de minute.

Zi nefericită la serviciu: Cristian a suferit cinci break-uri

Boulter a reușit să câștige primul set printr-un șir de trei break-uri semnat pe serviciul lui Cristian, care a ajuns să piardă alte două break-uri în setul secund.

Un singur game a câștigat Jaqueline Cristian pe serva britanicei Katie Boulter, care așteaptă în sferturile de finală o posibilă întâlnire cu Elena Rybakina, principala favorită la câștigarea trofeului.

În ciuda eșecului, Jaqueline Cristian nu suferă în clasamentul WTA actualizat, în care chiar urcă o poziție, la ora actuală, până pe locul 37.

Jaqueline Cristian

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Katie Boulter și Emma Răducanu, speranțele britanicilor în turneul WTA de la Queen's

Britanicii rămân cu speranțe puse și în Emma Răducanu, care o va întâlni pe Sorana Cîrstea, în aceeași fază a turneului, într-o repetare a finalei turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca.

În februarie, Sorana Cîrstea a învins-o cu 6-0, 6-2 pe câștigătoarea US Open din 2021.

Katie Boulter

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