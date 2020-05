Ultima PROVOCARE pentru Budescu, dupa ce a inscris de pe DEAL: ceaunul! :) Propunere inedita pentru "magicianul" Astrei

Valeriu Rachita a venit cu o noua propunere pentru Constantin Budescu.

Dupa ce a reusit sa inscrie din cele mai nebune pozitii, ultima dintre ele fiind de pe un deal, Constantin Budescu a primit o noua provocare de la fostul sau antrenor, Valeriu Rachita.

"Magicianul" Astrei a fost provocat sa trimita mingea intr-un ceaun :), iar Rachita asteapta raspunsul mijlocasului, la adresa caruia a avut doar cuvinte de lauda.

"I-am pregatit ceaunul lui Budescu, sa vedem daca poate nimeri cu mingea direct in ceaun. Il cunosc de la 16 ani, stiu ce poate. In fotbalul actual nu cred ca mai e nimeni ca el, insa in generatiile trecute au fost jucatori care aveau o tehnica incredibila", a declarat Valeriu Rachita la PRO X.