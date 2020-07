"Budescu, Fatai si Alibec sa joace si cu Craiova! La meciul tur erau dati disparuti!" Petrescu, FURIOS dupa 2-2 cu Astra: "Doamne fereste, ce ocazii am ratat!"

CFR a facut egal la Giurgiu, cu Astra, si a trecut pe 2 in playoff.

Petrescu e multumit de jocul echipei lui si crede ca rezultatul ar fi trebuit sa fie altul. Super Dan isi inteapa rivalii de la Craiova si se intreaba de ce Budescu, Fatai si Alibec n-au fost folositi in meciul Astrei de pe Oblemenco.

"La cum s-a jucat, ne incurca foarte tare. Ghinionul a fost principalul motiv al egalului, nu inteleg cum au dat cei de la Astra doua goluri, au avut maxim doua ocazii. Doamne fereste! Ce ocazii am avut noi, 6-7. S-a ratat incredibil de mult. Probabil din cauza presiunii. Echipa a jucat foarte bine azi, a avut ocazii, a dominat. Stiam ca se poate orice cand am vazut ca sunt la Astra in echipa Budescu, Alibec, Fatai, Radut.

Presiunea e pe Craiova, ca ei sunt pe primul loc. Suntem inca la mana noastra, daca batem tot suntem campioni. N-am vazut autogol ca ala pe care l-am dat noi azi, la golul 2 a fost prea usor pentru Alibec. As vrea Astra sa joace cu acelasi spirit si contra Craiovei.

Sper ca Budescu, Fatai si Alibec sa fie in echipa si la Craiova, ca la meciul tur nu erau, au fost dati disparuti, nu stiu. Botosani sa joace meciul vietii, FCSB la fel si cine merita sa castige. Mie mi se pare ciudat ce s-a intamplat cu Medias, cum a luat rosu Bus. Azi, cred ca am avut penalty la Camora. Nu am vazut arbitraj contra Craiovei, chiar deloc. Nu vreau sa le iau din merite, dar se intampla multe lucruri si, din pacate, nimeni nu le vede", a spus Petrescu la Digisport.