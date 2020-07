Astra - Craiova, LIVE TEXT de la ora 21:30 | Fara Bancu, oltenii cauta victoria in fata lui Budescu si Alibec! Craiova, obligata sa castige!

Din articol Echipele probabile

In aceasta seara, de la ora 21:30, Universitatea Craiova joaca pe terenul Astrei Giurgiu, intr-un meci din a 9-a etapa a playoff-ului Ligii 1.

Gazdele nu au nicio miza in acest final de sezon, in conditiile in care nu au primit licenta pentru Europa, iar la titlu nu mai au sanse.

De cealalta parte, insa, oltenii au nevoie de o victorie pentru a se asigura ca vor ramane pe locul 1 in clasament si dupa ce CFR Cluj joaca restanta cu FCSB. In acest moment, Universitatea Craiova are un punct peste echipa lui Dan Petrescu, ambele formatii avand cate 8 meciuri jucate in playoff.

In sezonul regulat, Astra si Craiova si-au impartit victoriile, fiecare impunandu-se pe teren propriu cu 1-0, iar in meciul tur din playoff, oltenii au castigat cu 2-1.

Cristiano Bergodi nu poate conta in meciul din aceasta seara pe Nicusor Bancu, suspendat. Fara capitanul echipei, Craiova nu a reusit decat o victorie in meciurile importante, in alte 4 partide oltenii fiind invinsi.

La polul opus, Bogdan Andone ii va trimite, cel mai probabil, in teren pe Budescu si Alibec, dorindu-si sa demonstreze ca Astra este o echipa care nu incearca sa ajute pe nimeni in lupta pentru titlu.

Echipele probabile

Astra Giurgiu: Lazar - Simion, Graovac, Dandea, Radunovici - Ionita, Serban, Crepulja, Radut - Budescu - Alibec

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Cosici, Acka, Vatajelu - Nistor, Mateiu, Cicaldau - Barbut, Koljic, Mihaila