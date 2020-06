"Nici noi nu credeam ca putem castiga!" :) Budescu, DEZAMAGIT de situatia de la Astra: "S-au promis multe lucruri si nu prea s-a rezolvat nimic!"

Constantin Budescu a comentat victoria Astrei in fata fostei sale echipe. Gazdele au inceput slab partida si au intrat in dezavantaj la pauza. In repriza secunda, Astra a reusit sa intoarca scorul si s-a impus in fata FCSB-ului.

Budescu s-a aratat incantat de victoria in fata fostei echipe, insa faptul ca Astra nu poate evolua in cupele europene in sezonul viitor il deranjeaza pe mijlocas:

"Am inceput foarte prost, ei au avut multe ocazii. Din fericire au marcat doar de 2 ori si am putut sa revenim. S-a dovedit a fi periculos acest rezultat pentru ei.

Sunt bine, incercam cu totii sa ne revenim. A fost o perioada delicata si incepem sa ne revenim la normal.

Suntem dezamagiti, din pacate nu putem juca pe nicaieri. Trebuie sa jucam toate meciurile la victorie, nu avem nimic de pierdut si ne dorim sa terminam cat mai sus.

Nu sunt speciale (n. r. meciurile cu FCSB), incercam sa castigam fiecare meci. La cum am inceput nici noi nu credeam ca putem castiga, dar in repriza a doua am facut un alt meci.

Sunt destule probleme la club, vom vedea ce se va rezolva. Am inteles ca luna aceasta se va incerca sa se rezolve din probleme. S-a promis de multe ori si nu prea s-a rezolvat nimic. Cel mai trist e ca nu putem juca in Europa", a spus Budescu la finalul partidei.