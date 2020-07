Craiova lui Mititelu a inceput asaltul pentru Liga 1! Ce transferuri au reusit “alb-albastrii” in ultima luna

Oltenii vor sa promoveze in Liga 1 la finalul sezonului viiitor.

Craiova lui Adrian Mititelu a inceput deja sa isi intareasca lotul pentru a putea ataca promovarea in Liga 1 in sezonul viitor. Pe langa „nucleul” format din Costinel Gugu, Ionut Tanase, Marian Stoenac, Daniel Rogovaeanu, Robert Raducanu, Claudiu Balan si alti jucatori tineri, antrenorul Eugen Trica a cerut fotbalisti cu experienta pentru a-si indeplini obiectivul. In ultima saptamana, FCU Craiova a terminat la egalitate, 1-1, cu Concordia Chiajna si a invins la scor, 5-2, pe CSM Resita, iar astazi, de la ora 18.00, va juca un nou amical contra Ripensiei Timisoara.

In ultima luna, “leii” s-au inteles cu Jeremy Huyghebaert, un fundas belgian cu peste 10 ani de experienta in primele doua ligi din Belgia, Franta si Elvetia, pe care Mircea Rednic il numise capitan al echipei sale la Mouscron. Alte doua transferuri importante sunt atacantii Andrei Ciolacu si Andrea Campagno. Primul a fost crescut de Rapid, pentru care a evoluat 5 ani la seniori, si a mai jucat la Otopeni, Tg. Mures si Metaloglobus, dar si in Polonia, Georgia si Singapore, fiind fost international Romania U21. Italianul are 195 cm inaltime, este nascut la Palermo si a fost crescut de Catania, evoluand in ultimii 7 ani la echipe din diviziile inferioare din Peninsula.

Transferul de care patronul Adrian Mititelu este cel mai mandru este aducerea fratilor doljeni Constantin si Andrei Albu la Craiova. Primul a fost repatriat de la echipa secunda a lui FC Utrecht, unde a ajuns in 2017, dupa un transfer de la Scoala de Fotbal “Gheorghe Popescu”, in timp ce fratele sau a venit de la Academia “Gica Hagi”. De asemenea, fundasul Alexandru Git a luptat la promovare in Liga 1, in ultimele doua sezoane, cu Sportul Snagov si Gloria Buzau, iar Calin Cristea are aproape 90 de meciuri in Liga 1 si peste 140 in Liga 2 pentru Unirea Alba-Iulia, Pandurii, FC Brasov, CSM Rm. Valcea, Dunarea Calarasi, Energeticianul si CSM Resita. In probe se mai afla fundasul central Olberkis Sigitas (23 de ani), care a evoluat ultima data in campionatul Maltei, la Senglea Athletic, iar in cariera sa a mai trecut pe la Kruoja, Siauliai, Panevezys, Zalgiris (toate patru din Lituania), Dnepr Mogilev (Belarus) si Jelgava (Letonia).

TRANSFERURILE REALIZATE DE FCU CRAIOVA IN ACEASTA VARA:

Jeremy Huyghebaert (Excel Mouscron / 31 ani / fundas stanga), Andrei Ciolacu (Avezzano Calcio / 27 ani / atacant), Calin Cristea (CSM Resita / 32 ani / mijlocas central), Constantin Albu (Jong FC Utrecht / 19 ani / mijlocas central), Andrea Campagno (SP Tre Fiori / 24 ani / atacant), Alexandru Git (Gloria Buzau / 22 ani / fundas dreapta), Robert Popa (Flacara Horezu / 17 ani / portar), Andrei Albu (Academia “Gheorghe Hagi” / 16 ani / mijlocas)