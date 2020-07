LPF a anuntat programul urmatoarelor etape din playoff-ul si playout-ul Ligii 1! Cand se joaca finala pentru titlu dintre Craiova si CFR!

A fost anuntat programul dupa care se vor disputa meciurile din Liga 1 in primul weekend din august.

LPF a stabilit programul meciurilor din etapele a 10-a a playoff-ului si a 13-a din playout.

Dinamovistii revin pe teren in acest weekend, dupa o pauza de 3 saptamani.

Singura partida care nu se regaseste in aceasta programare este FCSB - Astra, data la care se va disputa meciul urmand a fi stabilita in functie de rezultatele testelor anti-Covid realizate in cadrul clubului giurgiuvean.

Programul etapelor a 10-a din playoff si a 13-a din playout

Sambata, 1 august

Ora 16:30 Academica Clinceni – FC Hermannstadt

Ora 19:00 FC Viitorul – Sepsi Sf. Gheorghe

Ora 21:30 FC Botosani – Gaz Metan Medias

Duminica, 2 august

Ora 14:00 Poli Iasi – Chindia Targoviste

Ora 21:30 Dinamo - FC Voluntari

Luni, 3 august

Ora 20:30 Universitatea Craiova – CFR Cluj