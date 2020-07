"Aia de la Craiova STIU deja ca nu se joaca!" Situatie INCREDIBILA in Liga 1! Regie la Astra-Craiova? 

Meciul Astra-Universitatea Craiova a fost amanat dupa ce Ljuban Crepulja a fost depistat pozitiv cu coronavirus.

O partida cheie pentru finalul de sezon ar fi trebuit sa se dispute astazi, intre Astra Giurgiu si Universitatea Craiova. Aflati la un punct in fata CFR-ului, oltenii s-ar fi putut distanta azi de campioana, insa meciul nu s-a mai disputat dupa ce fotbalistul croat al Astrei, Ljuban Crepulja a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Situatia a fost incerta, pentru ca jucatorul a fost testat pentru prima oara astazi, desi a prezentat simptome inca de ieri, insa Gazeta Sporturilor anunta ca oltenii stiau deja ca meciul nu se va mai juca inca de dinaintea comunicarii oficiale a rezultatului testului.

Alexandru Dandea, fundasul giurgiuvenilor, ar fi fost informat cu o ora si jumatate inainte de a se afla rezultatul testului lui Crepulja ca fotbalistii olteni stiu deja ca meciul nu se va mai juca!

"Am auzit ca aia de la Craiova au scris pe grupul lor de WhatsApp ca meciul nu se mai joaca", le-ar fi transmis Dandea colegilor de echipa, insa oficialii clubului din Giurgiu au sustinut ca este doar o incercare de destabilizare inaintea partidei.

Aceeasi sursa pretinde ca fotbalistul croat a fost testat anterior in Bucuresti si rezultatele au fost negative. Mai mult, Crepulja ar fi urmat sa fie titular contra Craiovei, insa dupa ce a fost testat la Giurgiu rezultatul sau a fost pozitiv.

In aceste conditii, DSP Giurgiu a dictat intrarea in izolare a tuturor fotbalistilor Astrei timp de cinci zile. Fotbalistii si staff-ul giurgiuvenilor vor fi testati luni, ceea ce inseamna ca meciul are sanse minime sa se mai dispute, iar Craiova o sa castige cu 3-0 la masa verde.

"Daca Astra va sta in izolare cinci zile, meciul nu va putea fi disputat. Noi trebuie sa incheiem playoff-ul pana la 3 august, data la care UEFA ne obliga sa transmitem echipele participante in cupele europene. Decizia ca Astra sa piarda cu 0-3 poate fi luata de catre o comisie disciplinara, in urma unei plangeri. Reprezentantii Universitatii Craiova au de gand sa formuleze o sesizare", a declarat Justin Stefan la Digisport.