CFR Cluj se poate desparti de o treime din lot! La ce jucatori ar putea renunta campioana din Liga 1

Clujenii vor sa reduca masa salariala cu 2 milioane de euro.

Cu datorii acumulate de aproape 23 de milioane de euro, potrivit bilantului pe anul 2019, cu alte milioane stranse in prima parte din 2020, cu restante salariale din luna martie si prime de obiectiv de plata catre jucatori si cu incasari minuscule in timpul pandemiei de coronavirus, CFR Cluj se pregateste sa faca "curatenie" in lot pentru a scadea suma uriasa pe care o plateste pentru remuneratii si a nu risca colapsul financiar. In plus, noile masuri cerute de LPF si FRF, cu cel putin un test pe saptamana de depistare a Covid-19 vor duce la cheltuieli uriase pentru un lot cu aproape 35 de jucatori. Clujenii s-au despartit deja de Giedrius Arlauskis, care a plecat liber de contract la Al Shabab, de Kevin Boli, care s-a intors la Henfeng si se indreapta spre Turcia, unde este dorit de Samsunspor, si de Cristian Manea, al carui imprumut de la Apollon Limassol a expirat, in timp ce contractele lui George Tucudean si Yacouba Sylla au ajuns la scadenta si nu au fost prelungite.

Pe lista jucatorilor dispensabili in aceasta vara, inainte de inceperea sezonului sau dupa o eventuala pierdere a calificarii in grupele cupelor europene, pot fi inclusi portarii Jesus Fernandez (imprumutat in ultima jumatate de an la Panetolikos) si Ionut Rus (imprumutat in ultimul sezon la Turris) si jucatorii de camp Giannis Kontoes (imprumutat in ultimul sezon la Academica Clinceni), Razvan Horj (imprumutat sezonul trecut la "U" Cluj), Denis Ciobotariu, Michael Pereira, Ovidiu Hoban, Luis Aurelio, Sebastian Mailat (imprumutat sezonul trecut la "U" Cluj), Catalin Golofca, Rares Ispas (imprumutat in ultimul sezon la Minaur Baia Mare), Alexandru Ionita (imprumutat in ultimul sezon la CSU Craiova si Astra Giurgiu), Alexandru Chipciu si Lacina Traore. Conducatorii clujeni spera ca prin rezilere, vanzare sau imprumut sa reduca numarului jucatorilor din lot si sa se ajunga la o economie de aproximativ 2 milion de euro pe sezon, cu tot cu taxe.

Un caz special este cel al lui Damjan Djokovici, unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei, dar care a cazut in dizgratie, dupa declaratiile referitoare la restantele salariale, facute la foarte putin timp dupa castigarea titlului de campioana, si ar putea fi lasat sa se transfere. De asemenea, Biller Omrani intra in ultimul an de contract si ar putea fi vandut acum, pentru a nu pleca liber de contract, in vara lui 2021, in timp ce veteranul Ciprian Deac trebuie sa isi reinnoiasca intelegerea cu CFR Cluj. La echipa urmeaza sa se intoarca si Alex Pascanu, Mihai Butean si Andrei Radu, jucatori cu salariu mic pe care se va conta in noul sezon, iar tinerii Otto Hindrich, Catalin Itu, Claudiu Petrila, Alin Fica, Razvan Andronic si Dodi Joca ar putea primi mai mult timp de joc in stagiunea 2020-2021.

In aceste context, au aparut informatii ca oficialii Bogdan Mara si Marius Bilasco ar putea ajunge la Rapid, club care ii curteaza pentru a fi sigura de promovarea in Liga 1 si care i-ar astepta cu cel putin 5 jucatori din actualul lot al campioanei. De asemenea, nu este clar daca Dan Petrescu va mai accepta sa continue la clubul clujean, din moment ce lotul va fi redus numeric si echipa va avea ca obiectiv un nou titlu de campioana si participarea in grupele Champions League, dupa patru tururi preliminare. "Ca sa mai luam un titlu, trebuie sa vina jucatorii pe care ii vreau eu. Trebuie sa imi dea mana libera pana la capat. Va fi aproape imposibil sa repetam ce am facut anul trecut. In Romania nu sunt bani, nu inteleg de ce avem pretentii. Noi nu avem cum sa ne batem cu echipele mari. Ce am facut sezonul trecut in cupele europene a fost un miracol", a transmis deja Petrescu, care are oferte pe masa din China, Turcia, spatiul ex-sovietic si tarile arabe.