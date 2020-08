BREAKING NEWS: CFR poate da peste Malta, Armenia sau Muntenegru in Liga! E ca si calificata in turul urmator! 13:00 LIVE VIDEO pe www.sport.ro tragerea la sorti pentru Champions League

Urmarim si comentam impreuna tragerea la sorti din calificarile Ligii Campionilor LIVE VIDEO pe www.sport.ro si Facebook sport.ro.

Astazi incepe tragerea la sorti pentru primul tur al calificarilor din noul sezon Champions League.

Evenimentul va fi LIVE VIDEO si LIVE TEXT pe WWW.SPORT.RO, de la ora 13:00.

UEFA a impartit echipele in grupe suplimentare, iar CFR Cluj poate avea doar 3 adversari.

Dan Petrescu se poate intalni cu Buducnost (Muntenegru), Ararat-Armenia (Armenia) sau Floriana (Malta).

"Sper sa avem noroc, sa jucam si noi acasa. Sper sa nu jucam prin Suedia, ca sansele nu-s asa de mari. Noi am pierdut 4 jucatori importanti, avem putin timp la dispozitie si sa si jucam in Suedia... nu e bine. Anul trecut nu am avut o tragere buna la sorti din toate cate am avut! Nu am avut niciuna! Nu ma mai plang de meciuri multe, ca e un singur meci si nu mai sunt asa multe in preliminarii. Nu ma plang, eu spun adevarul. Daca eu n-am facut cinste acestei tari, cine a mai facut? Si tot nu sunt respectat, nu sunt apreciat. Stiu ca e greu, dar ma bat cu toti. Asa sunt eu!", spunea Dan Petrescu.

Partidele din tururile preliminare, pana la playoff, se vor disputa in mansa unica pe terenul uneia dintre echipele participante, care va fi trasa la sorti din pereche.

Iata programul dupa care se vor juca meciurile de calificare in Liga Campionilor in sezonul 2020/21:

8-11 august: runda preliminara

18/19 august: turul 1 de calificare

25/26 august: turul 2 de calificare

15/16 septembrie: turul 3 de calificare

22/23 si 29/30 septembrie: playoff-ul

Faza grupelor se va desfasura in perioada 20 octombrie - 9 decembrie 2020.