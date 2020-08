Primul transfer de TOP la UTA? Aradenii vor sa-si betoneze atacul cu un fost jucator de baza de la CFR CLUJ

UTA Arad a terminat pe primul loc play-off-ul esalonului secund si revine dupa o pauza de 12 ani in Liga 1.

Pentru a reusi sa tina pasul in Liga 1, aradenii au sansa de a obtine semnatura unuia dintre cei mai buni atacanti din campionatul intern. George Tucudean este vazut ca un posibil viitor transfer la Arad, jucator care a debutat in fotbalul mare chiar la UTA.

Dupa ultimul meci din Liga 2 din deplasare, incheiat 1-1 impotriva formatiei FC Arges, antrenorul aradenilor a facut cateva precizari:

"Eu va spun sincer, in acest moment nu s-a pus problema de transferul lui Tucudean. Nu pentru ca nu il apreciem ca si fotbalist, ci pentru ca noi am fost foarte focusati pe indeplinirea obiectivului.

Urmeaza un sezon de Liga 1, care va fi o adevarata provocare pentru toata lumea din club. Timpul este foarte scurt si va trebui sa facem tot posibilul sa fim pregatiti pentru ceea ce inseamna sezonul viitor de Liga 1", a declarat antrenorul aradenilor pentru Telekom Sport.

Tucudean (29 de ani) s-a despartit de CFR Cluj la finalul lunii iunie. 1,4 milioane euro este cota pe piata a atacantului.

"Batrana doamna" este una dintre echipele de traditie din Romania. In palmares, nou-promovata in Liga 1 are sase titluri de campioana si doua Cupe ale Romaniei. UTA a terminat pe primul loc in Liga a 2-a pentru a patra oara in istorie.