"Balotelli, pe punctul de a semna cu CFR Cluj!" Cum vede presa din Anglia transferul neastamparatului Balotelli in Liga 1

Posibilitatea unui transfer al lui Mario Balotelli la CFR Cluj a ajuns si la urechile englezilor.

Ajuns la 29 de ani, Mario Balotelli a ramas fara echipa dupa ce Brescia l-a dat afara. Talentatul atacant italian s-a facut remarcat de-a lungul carierei prin multele episoade controversate in care a fost implicat.

Incidentele din afara terenului si viata extrasportiva au determinat cluburile mari sa nu ii mai acorde nicio sansa lui Balotelli. O oportunitate pentru atacant ar putea sa vina din Liga 1, de la CFR Cluj. Patronul echipei din Gruia, Nelutu Varga, anunta imediat dupa victoria CFR-ului cu Craiova ca va aduce un fost golgheter din Serie A la echipa, iar presa si-a dat imediat seama ca este vorba de controversatul Mario Balotelli.

Daily Mail a comentat posibilitatea transferului, iar englezii spun ca singura piedica in realizarea acestuia ar putea fi salariul. Englezii au facut o paralela cu cazul lui Julio Baptista, care a destabilizat situatia clubului cand a fost adus pe un salariu urias fata de restul jucatorilor, desi 'abia ca mai lovise mingea cu doi ani inainte'.

Una din problemele pe care le-a avut Balotelli la Brescia a fost greutatea. Atacantul a ajuns sa cantareasca 99.8 kilograme la 1.90 inaltime, depasind cu 8 kilograme greutatea maxima recomandata.

Cota de piata a lui Balotelli este de 5.5 milioane de euro. Salariul lui la Brescia a fost de 1 milion de euro pe sezon. Balotelli a jucat in cariera la echipe ca Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool, Nice sau Marseille. In echipa nationala a italiei are 36 de aparitii, in care a reusit sa marcheze 14 goluri.