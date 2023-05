Fotbaliștii de la CSA Steaua au început să fie căutați de conducători de la echipe din Superligă și Liga 2, după ce antrenorul Daniel Oprița a anunțat că majoritatea rămân liberi de contract în această vară.

O treime din actualul lot este formată din jucători împrumutați

Dacă mai mulți jucători, precum David Dincă, Alexandru Sima, Ștefan Bodișteanu (FCV Farul), Alexandru Sabău, Dragoș Gheorghe (Petrolul), Atanas Trică (CSU Craiova), Cosmin Ciocoteală (CSM Alexandria), Mahrez Kayondo (CSM Deva) și Iustin Răducan (Sport Team București), se vor întoarce la cluburile de unde au fost împrumutați, alții sunt deja căutați la telefon, personal sau prin intermediul impresarilor, de președinți de club sau de directori sportivi.

Steaua mai are de jucat cu AS FC Buzău (21 mai), dar jucători aflați în ultimele șase luni de contract pot fi contactați de alte cluburi. Cei mai căutați sunt atacanții Tsvetelin Chunchukov (28 de ani) și Bogdan Chipirliu (30 de ani), frații Ștefan (24 de ani) și Emilian Pacionel (22 de ani), dar și Stephan Drăghici (25 de ani), Cristian Balgiu (28 de ani), Dean Beța (32 de ani) și Laurențiu Corbu (29 de ani).

Jucătorii ar vrea să rămână la Steaua, dacă clubul are drept de promovare

Din informațiile Sport.ro, majoritatea ar fi refuzat să discute despre plecări, pentru că Steaua ocupă locul al doilea în play-off-ul Ligii 2 și ar dori să continue, dacă echipa va avea drept de promovare, pentru că sunt mulțumiți de condițiile de pregătire și de joc, dar și de susținerea fanilor.

Situația nu ar fi una disperată, cum pare la prima vedere, pentru că staff-ul tehnic ar dispune în continuare de cei mai experimentați jucători din lot, printre care Adi Popa sau Valentin Bărbulescu, "militarilor" le-ar fi fost oferiți mai mulți jucători din partea cluburilor din Superligă, iar din spate vine o generație excepțională U17, care a ajuns în finalele Ligii Elitelor și Cupei Elitelor la categoria ei de vârstă.

Declarația lui Daniel Oprița:

"Mai sunt doar patru jucători care mai au contracte. Ceilalți își termină contractele în iunie. Am discutat și cu Chunchukov, așteaptă oferte de la Liga 1, n-ar zice nu unei oferte de acolo. Eu și staff-ul meu mai avem un an de contract. N-am apucat să vorbesc cu jucătorii. Probabil că săptămâna viitoare se va decide, trebuie să am o întâlnire cu domnul comandant. Dacă va fi să avem drept de promovare, trebuie s-o luăm de la capăt".