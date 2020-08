CFR Cluj, restanta la salarii si bonusuri! Formatia clujeana are datorii URIASE catre jucatori: cat au de primit fiecare

CFR Cluj trece printr-o perioada mai delicata din punct de vedere financiar.

Unul dintre cei mai nemultumiti de situatia actuala prin care trece clubul a fost Damjan Djokovic, cel care a iesit in presa cu cateva declaratii chiar imediat dupa castigarea campionatului din acest sezon. Croatul s-a aratat foarte deranjat de faptul ca nu i-au fost virati bani in cont de ceva timp.

Fotbalistii "feroviarilor" nu si-au primit salariile din luna martie a acestui an si mai au de incasat si bonusul pentru castigarea campionatului, in jur de 25-30.000 de euro de jucator. Doar din prime, salarii restante si bonusuri, fiecare jucator de la CFR Cluj are de incasat intre 100.000 si 130.000 de euro, in functie de salariu si de minutele jucate, conform GSP.

Înainte de meciul decisiv pentru titlu cu Craiova, conducerea echipei le-a promis jucatorilor o prima uriasa in cazul unei victorii: 10.000 de euro pentru fiecare titular.

Pentru fiecare succes, în contract, sunt trecute următoarele bonusuri:

- 1.000 de euro pentru fiecare titular

- 750 de euro pentru fiecare jucător care intră pe parcurs

- 500 de euro pentru rezervele neutilizate