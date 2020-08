Au aparut cotele pentru noul TITLU din Liga 1! CFR Cluj, FAVORITA si in sezonul 2020 - 2021! Ce cota are FCSB si Craiova

Un nou sezon in Liga 1 este pe cale sa inceapa, iar bookmakerii au oferit si cotele pentru un triumf.

Noul sezon din Liga 1 va incepe, cel mai probabil, pe 22 august. Campionatul va avea la start 16 echipe, dupa ce nicio echipa din Liga 1 nu a retrogradat direct in acest sezon. In playoff vor intra in continuare doar 6 echipe, care vor juca tur-retur. Cele 10 echipe din playout vor juca un singur meci.

CFR Cluj porneste din nou favorita la titlu cu o cota de 2.50, potrivit Betano. Desi atmosfera din Gruia nu este cea mai placuta in aceste zile si mai multi jucatori se plang de restante financiare, echipa lui Dan Petrescu ramane in continuare la fel de puternica in ochii bookmakerilor.

Principala contracandidata este Universitatea Craiova, cea care s-a duelat cu CFR Cluj in acest sezon pana in ultima etapa. Meciul decisiv pentru titlu dintre cele doua s-a disputat intr-un format inedit, pe sistemul Cupei Romaniei, iar CFR Cluj s-a impus cu 3-1. Daca meciul s-ar fi incheiat la egalitate, ar fi avut loc prelungiri si chiar lovituri de departajare. 3.75 este cota Craiovei pentru un triumf in Liga 1.

FCSB completeaza podiumul cotelor. Ros-albastrii au primit cota 4 pentru cucerirea titlului din Liga 1.

Viitorul, echipa care in acest sezon a evoluat in playout, este vazuta ca a patra pretendenta la titlu in urmatorul sezon din Liga 1. Echipa din Constanta are o cota de 8.

Toate cotele pentru castigarea Ligii 1, in sezonul 2020 - 2021:

CFR Cluj - 2.5

Universitatea Craiova - 3.75

FCSB - 4

Viitorul - 8

Botosani - 20

Astra - 25

Hermannstadt - 25

Dinamo - 50

Sepsi - 75

Voluntari - 200

Gaz Metan - 250

Poli Iasi - 400

UTA Arad - 400

Clinceni - 500

FC Arges - 750