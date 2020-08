SCANDAL IN DIRECT intre oficialii lui CFR Cluj si cei ai Craiovei: "Daca nu isi fac testele azi, cerem sa piarda meciul!" / "Unde sunt testele de la Craiova?"

Cu cateva ore inaintea meciului oficialii celor doua echipe care se lupta la titlu in Romania s-au certat.

Bogdan Mara a anuntat in direct ca echipa sa ia in calcul sa nu se prezinte la meci dupa ce oltenii nu s-ar fi testat de pe 24 iulie.

Mihai Rotaru a intrat si el in direct pentru a le replica ardelenilor, sustinand ca nici CFR Cluj nu are testele de Covid-19 facute la termen.

Mihai Rotaru: Sa isi faca testele, sa nu uite sa isi faca testul azi, dupa aia nu pot juca si pierd cu 3-0! Asta este singurul sfat pentru domnia sa.

Daca ei nu isi fac analizele astazi, cerem pierderea meciului de catre ei cu 3-0 la 'masa verde'.

Bogdan Mara: E informat gresit putin, noi am facut testele marti.

M.R: Avem dovezile!

B.M: Spuneti ultima data cand ati facut testarile!

M.R: Habar nu am cand le-am facut! O sa ma uit. Conform protocolului trebuia sa stati 14 zile in carantina, de ce nu stati? Dinamo de ce a stat si voi nu ati stat?

B.M: Noi suntem in regula, suntem testati marti, avem 7 zile de la test. Vrem sa stim unde sunt testele de la Craiova. Ultimele teste au fost pe 24.

M.R: Sunt obligati sa isi faca testele azi, avem adresa de la LPF. Ei si-au facut testele lunea trecuta la 8:30, la 9:30 a plecat ambulanta, de atunci nu si-au mai facut niciun test.

B.M: Nu are cum sa se decida 3-0 pentru Craiova, trebuia sa joace sambata, s-a amanat din cauza lor pentru ca au avut caz de coronavirus. DSP Dolj e in alta tara, nu in Romania. E absurd cum s-a dat decizia, daca team managerul, preparatorul fizic nu au luat contact cu jucatorii..

M.R: Daca nu vor sa vina, nu e nimic, ii asteptam dupa meci sa sarbatorim! Puteam sa jucam si duminica si sambata si luni, ne-a aprobat Liga cererea pentru ca am cerut sa avem cateva zile in plus de odihna si inca doua zile de pregatire.

Daca aveti o problema cu DSP, adresati-va lor, nu Universitatii Craiova.