CFR Cluj a scapat oficial de monitorizarea financiara din partea UEFA! Sezonul trecut, "feroviarii" au fost amendati cu 200.000 de euro 

CFR a reusit sa isi indeplineasca promisiunile facute anul trecut celor de la UEFA cu privirea la situatia financiara.

In sezonul 2019 - 2020, CFCB (Camera de Control Financiar al Cluburilor) a continuat sa monitorizeze cinci cluburi ramase cu promisiunea reorganizarii financiare: CFR Cluj, Galatasaray, FK Kairat Almaty, Maccabi Tel Aviv şi FC Porto.

CFCB a constatat ca Galatasaray, FK Kairat Almaty si Maccabi Tel Aviv si-au indeplinit obiectivele convenite pentru sezonul 2019 - 2020, dar vor ramane sub regim de monitorizare si pentru sezonul 2020 - 2021. In schimb, CFR Cluj si-a respectat din toate punctele de vedere obiectivele acordului stabilit semnat in iunie 2019. In urma redresarii, "feroviarii" au fost scosi de sub monitorizare, conform Telekom Sport.

Din cauza neregulilor, in sezonul trecut, CFR Cluj a fost nevoita sa achite o amenda in valoare de 200.000 de euro. Aceasta suma a fost retinuta chiar din veniturile pe care ardelenii le-au obţinut in urma participarii in cupele europene.

De asemenea, clubului din Gruia i s-a impus anul trecut sa limiteze numărul jucatorilor pe lista cupelor europene, astfel incat a inscris doar 23 de jucatori din cei 25 cum este prevazut in regulament.

In sezonul 2020 - 2021, UEFA va tine sub supraveghere financiara sapte echipe: Galatasaray SK, Istanbul Basaksehir, FC Kairat Almaty, Maccabi Tel Aviv FC, LOSC Lille, FC Porto si Wolverhampton Wanderers FC.