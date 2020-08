Cluburile din Liga 1 vor alege cum trebuie sa arate clasamentul din playout! Primele reactii ale echipelor afectate direct de aceasta situatie!

Pana joi LPF trebuie sa stabileasca un criteriu de departajare pentru echipele din playout.

Astfel, oficialii competitiei au cerut cluburilor sa voteze. Reprezentantii celor de la Poli Iasi considera ca ar trebui sa se tina cont exclusiv de parerea celor din playout avand in vedere ca aceasta grupa din Liga 1 este cea mai afectata.

Comitetul Executiv al FRF a respins ideea prelungirii playout-ului pana pe 18 august, astfel ca Dinamo nu mai are timp sa recupereze meciurile restante, in conditiile in care pe 9 august ar trebui sa se joace mansa tur a barajului de promovare in Liga 1.

"Liga a trimis doua scenarii pentru stabilirea ierarhiei in playout pe varianta puncte per meci. Firesc si legal este, asa cum s-a decis si la hotararea privind meciurile de baraj, ca doar echipele din playout sa se pronunte, nu si cele din playoff. Este vorba despre competitii diferite", a declarat Ciprian Paraschiv, presedintele lui Poli Iasi, conform Digi Sport.

Joi, in cadrul Adunarii Generale extraordinare a Ligii Profesioniste de Fotbal, vor fi discutate printre altele modalitatea in care se va stabili clasamentul daca Dinamo nu reuseste sa isi dispute toate partidele restante si varianta Ligii 1 cu 16 echipe.