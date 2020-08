BREAKING NEWS! SOC pentru FINALA de diseara! Jucatorii lui CFR Cluj nu vor sa se PREZINTE la meci! Anuntul clubului

CFR Cluj si Universitatea Craiova trebuie sa dispute finala campionatului diseara, de la 20:30.

Bogdan Mara a facut un anunt soc in direct la "Ora exacta in sport". Conform directorului sportiv, clubul ar lua in calcul posibilitatea de a nu se prezenta la meci din cauza ca nu s-ar fi aplicat aceleasi masuri ambelor cluburi, iar jucatorii Craiovei nu au mai fost testati de pe data de 24 iulie.

"Sa vedem daca se va disputa, echipa si jucatorii se gandesc sa nu se prezinte la meci. Le este frica de ce s-a intamplat la Craiova in ultima perioada, motivul este simplu. La Craiova au fost descoperite 3 cazuri de Covid-19, care au foarte mare legatura cu echipa.

A fost stabilit un protocol prin care dupa depistarea cazurilor la o echipa, jucatorii sa fie testati la 7 zile. Ultima testare a Craiovei a fost pe 24!

Craiova e in alta tara, nu e in Romania? Daca toate DSP-urile din tara, plus protocolul stabilit clar intre MTS, FRF si LPF, care spune clar ca echipele cu caz de Covid-19 trebuie testate la 7 zile. Cum se poate ca echipa sa se antreneze imediat.

Cum ne spuneti noua ca preparatorul fizic, antrenorul secund si team managerul nu au legatura cu echipa?", a spus Bogdan Mara la PRO X.