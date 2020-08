Transfera CFR Cluj un atacant de Liga dupa plecarea lui Tucudean? Un ghanez de 25 de ani, favorit sa ii ia locul

CFR Cluj isi doreste sa aduca un atacant pe masura in care sa-si puna bazele pentru accederea in grupele Ligii Campionilor.

Formatia din Gruia este foarte aproape sa obtina semnatura atacantului francez, Mumuni Shafiu (25 de ani) care evoluează in prezent la Ashanti Gold, in campionatul ghanez. Acesta a fost in probe la CFR, i-a convins pe cei din conducere, insa in momentul in care sa semneze, s-a instalat pandemia de Covid-19.

"Am fost in Romania si am dat probe pentru CFR Cluj, alaturi de cativa jucatori din Argentina si Paraguay. Totul a mers bine, dar campionatul a fost suspendat in saptamana in care ar fi trebuit sa semnez, din cauza COVID-19. Presedintele m-a sunat si m-a asigurat ca voi fi chemat sa semnez un contract dupa reluarea campionatului", declara Mumuni în urmă cu mai bine o lună, conform GSP.

Daca tanarul atacant va semna cu CFR, va avea o concurenta serioasa, luptandu-se pentru un post de titular cu Lacina Traore, Billem Omrani sau Mario Rondon.

75.000 de euro este cota de piata a atacantului ghanez conform Transfermarkt.