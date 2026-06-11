UTA a finalizat pe locul 7 campionatul recent încheiat de Superliga României, primul din play-out, cu 39 de puncte, cu două mai mult decât fosta campioană FCSB (poziția a 8-a), însă nu a aplicat pentru licența de cupe europene.

”Bătrâna Doamnă” nu a jucat însă în barajul pentru Conference League, deoarece nu a aplicat pentru licența necesară participării în cupele europene din cauza problemelor financiare ale clubului.

UTA, interesată de Ron Unger, fundaș din Israel

Cu toate acestea, Adrian Mihalcea a acceptat să continue la UTA și din sezonul următor. El a preluat formația din Arad în iunie 2025, iar de atunci a ocupat postul de antrenor principal în 41 de meciuri oficiale. A înregistrat 16 victorii, 13 remize, 12 înfrângeri și un golaveraj 55-52, cu o medie de puncte de 1,49/ meci.

De acum, el conturează lotul pentru întrecerea următoare, iar un nume luat în calcul pentru a întări echipa este fundașul dreapta israelian Ron Unger.

În vârstă de 24 de ani, Unger este legitimat la Ironi Tiberias, iar în carieră a jucat doar în țara natală, pentru Hapoel Hadera sau Maccabi Bnei Reineh. În stagiunea trecută, el a adunat 33 de jocuri și a oferit o pasă decisivă pentru Ironi Tiberias.

Publicația m.sport5.co precizează că formația din Arad îl dorește pe apărătorul lateral, iar o mutare este posibilă. Fundașul este și un fotbalist care poate evolua pe mai multe posturi, atât ca apărător central, cât și ca mijlocaș dreapta.