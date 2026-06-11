De șapte ori campioană europeană la gimnastică, Larisa Iordache este un exemplu de modestie atunci când își așază numele în istoria acestui sport, în România.

Privește în sus când aude numele Nadia Comăneci, a cărui greutate nu o diminuează câtuși de puțin. Pentru Larisa Iordache, Nadia Comăneci nu este gimnasta „cu rezultate perfecte”, ci, mai presus, „un om minunat” care a impresionat-o deseori prin gesturile pe care le-a făcut.

Nadia Comăneci, „un om minunat”, dincolo de „rezultatele perfecte”, afirmă Larisa Iordache

„Zeița de la Montreal” a făcut orice altceva decât să o ignore pe Larisa Iordache, în perioada în care fosta gimnastă lupta inclusiv cu prețul sângelui pentru medalii în cadrul campionatelor europene, mondiale și olimpice.

„Este un om minunat, întâi de toate. Este atât de frumoasă, ca om. Rezultatele ei sunt peste măsură. Ce am putea să comentăm despre rezultate, pentru că sunt perfecte!? Dar, ca om, este minunată.

Având în vedere că are un nume atât de mare și este atât de solicitată de foarte mulți oameni, de fiecare dată când eram la competiție, și-a găsit timp să îmi scrie sau să îmi spună ceva,” a dezvăluit Larisa Iordache, la Poveștile Sport.ro, despre Nadia Comăneci.