VIDEO EXCLUSIV Caracterul Nadiei Comăneci, dezvăluit în detaliu de Larisa Iordache la Poveștile Sport.ro: ce a spus fosta gimnastă

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Marcu Czentye
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Larisa Iordache a descris-o pe legendara Nadia Comăneci cu informații din interiorul gimnasticii.

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Larisa IordacheJocurile OlimpiceNadia Comanecigimnastica
Din articol

De șapte ori campioană europeană la gimnastică, Larisa Iordache este un exemplu de modestie atunci când își așază numele în istoria acestui sport, în România.

Privește în sus când aude numele Nadia Comăneci, a cărui greutate nu o diminuează câtuși de puțin. Pentru Larisa Iordache, Nadia Comăneci nu este gimnasta „cu rezultate perfecte”, ci, mai presus, „un om minunat” care a impresionat-o deseori prin gesturile pe care le-a făcut.

Nadia Comăneci, „un om minunat”, dincolo de „rezultatele perfecte”, afirmă Larisa Iordache

„Zeița de la Montreal” a făcut orice altceva decât să o ignore pe Larisa Iordache, în perioada în care fosta gimnastă lupta inclusiv cu prețul sângelui pentru medalii în cadrul campionatelor europene, mondiale și olimpice.

„Este un om minunat, întâi de toate. Este atât de frumoasă, ca om. Rezultatele ei sunt peste măsură. Ce am putea să comentăm despre rezultate, pentru că sunt perfecte!? Dar, ca om, este minunată. 

Având în vedere că are un nume atât de mare și este atât de solicitată de foarte mulți oameni, de fiecare dată când eram la competiție, și-a găsit timp să îmi scrie sau să îmi spună ceva,” a dezvăluit Larisa Iordache, la Poveștile Sport.ro, despre Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci

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Tiriacopen 150924 Nadiacomaneci V2
Tiriacopen 150924 Nadiacomaneci
Comaneci
Comaneci
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Gesturile făcute de Nadia Comăneci față de tinerele gimnaste

Continuând, fosta gimnastă se declară recunoscătoare pentru încurajările primite din partea multiplei campioane olimpice.

„Pentru mine a fost minunat. Îmi dădeam seama că era ocupată, cu treburile ei, dar își făcea timp, își rupea din timpul ei pentru un copil. Practic, asta sunt eu, pe lângă Nadia.

Lucrul acesta nu poate decât să mă bucure și să fiu recunoscătoare, pentru că am oameni în viața mea de o așa calitate încât pot să trăiesc cu mulțumire sufletească toată viața mea,” a adăugat Larisa Iordache, în exclusivitate pentru Sport.ro.

În prezent, Larisa Iordache activează ca mentor de gimanstică în centrul sportiv pe care l-a deschis alături de soțul său, Cristian Chirița. În cadrul aceluiași complex, copiii pot învăța tenis de masă.

Larisa Iordache

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