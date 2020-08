Universitatea Craiova s-a despartit de un jucator la doar cateva ore de la meciul de titlu cu CFR Cluj! Anuntul oficial al clubului

Dupa meciul de titlu pierdut in fata celor de la CFR Cluj, Universitatea Craiova a anuntat prima despartire de un jucator.

Este vorba despre Florin Gardos, care a ramas in prezent fara echipa. El a semnat in iunie pentru inca o luna la Craiova si putea sa-si prelungesca intelegerea cu un an, insa clauza nu a fost activata.

Anuntul oficial a fost facut pe pagina de Facebook a clubului, oltenii scriind un mesaj scurt si simplu, din care reiese ca ambele parti au fost de acord cu rezilierea.

In acest sezon, fundasul a evoluat doar 14 minute in tricoul craiovenilor, intr-o partida din preliminariile Europa League, suferind apoi o accidentare la genunchi din cauza careia nu a putut intra pe teren peste 6 luni.

Florin Gardos, in varsta de 31 de ani, a jucat de-a lungul carierei la Olimpia Satu Mare, Concordia Chiajna, Southampton, Poli Iasi si FCSB, alaturi de echipa ros-albastra el cucerind doua titluri de campion, doua Cupe si o Supercupa a Romaniei.