CFR vede INFERNUL in turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Tragerea la sorti e MAINE. Posibile adversare de COSMAR pentru Dan Petrescu

Daca va trece de maltezii de la Floriana, CFR Cluj va avea o misiune infinit mai dificila in faza urmatoare a preliminariilor Ligii Campionilor.

"Pescuind" unul dintre cei mai abordabili adversari in primul tur, echipa lui Dan Petrescu isi poate face deja planuri pentru continuarea competitiei. Urmatoarele emotii pentru ardeleni vor fi chiar maine, UEFA organizand o noua tragere la sorti, de aceasta data pentru turul 2 preliminar.

Daca astazi a fost cap de serie, CFR va intra luni in urna a doua, a outsiderilor, astfel ca va avea nevoie de mult noroc pentru a evita o confruntare de foc la finalul lunii august. Privind urna capilor de serie, gasim si 3 echipe cu care CFR a jucat si le-a depasit anul trecut, tot in preliminariile Ligii Campionilor, adica Astana, Maccabi Tel Aviv si Celtic Glasgow.

In plus, pe lista "sperietorilor" CFR-ului se afla campioanele Croatiei (Dinamo Zagreb) si Elvetiei (Young Boys Berna), ambele grupari fiind acceptate direct in turul 2. De asemenea, ca si calificate sunt Steaua Rosie Belgrad si Legia Varsovia, alte doua nume cu care CFR Cluj n-ar dori sa se intalneasca atat de devreme. Nici o confruntare cu Ludogoret (daca trece de Buducnost) nu e de dorit in contextul experientei superioare a bulgarilor la care evolueaza Keseru, Moti si Grigore.

In schimb, exista si doua variante "fericite" pentru CFR, mai ales in cazul in care sortii vor trimite meciul la Cluj-Napoca (se joaca tot intr-o singura mansa). Este vorba despre invingatoarele partidelor Qarabag - Sileks si Molde - KuPS, echipe in fata carora campioana Romaniei poate pleca favorita.

Posibilele adversare din turul 2 pentru CFR Cluj:

Celtic / Reykjavik

Dinamo Zagreb

Dynamo Brest / Astana

Buducnost / Ludogoret

Young Boys

Steaua Rosie / Europa

Qarabag / Sileks

Legia Varsovia / Drita sau Linfield

Maccabi Tel Aviv / Riga

Molde / KuPS