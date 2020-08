SCANDAL in vestiarul lui CFR Cluj! Djokovic i-a dat REPLICA lui Arlauskis dupa ce portarul l-a criticat pe Balotelli: "Nu poate vorbi de jucatori care au facut ceva in cariera lor!" 

Eventuala mutare a lui Balotelli a fost deja dezbatuta de jucatorii CFR-ului. Arlauskis nu vede cu ochi buni transferul italianului.

Odata cu castigarea celui de-al treilea titlu consecutiv, CFR Cluj isi doreste sa faca performanta si in Champions League. Pentru ca acest lucru sa devina posibil, formatia din Gruia si-a propus in aceasta vara sa realizeze cateva achizii importante. Una dintre tintele clubului, Mario Balotelli, a devenit un subiect de contre cu replici dure din partea lui Djokovic la adresa lui Arlauskis.

Totul a pornit de la declaratia portarului lituanian care l-a criticat dur pe Balotelli:

"O sa vina cu basinile si figurile lui. Eu nu cred ca va veni. CFR are nevoie de forte noi, de sange proaspat, pentru a repeta performanta de anul acesta. Eu cred ca CFR are nevoie de jucatori buni", a declarat acesta la Digi Sport.

"Arlauskis, daca a fost de cinci ori campionul Romaniei, nu cred ca poate sa vorbeasca despre jucatorii care, cu tot respectul, au facut ceva in cariera lor. Noi, jucatorii, nu prea trebuie sa comentam despre colegii nostri, iar Arlauskis, pana acum, a fost portarul CFR-ului, nu a fost parte din conducere. Pot sa spun faptul ca vorbeste despre un jucator care nu e la CFR. Sa vorbesti despre un jucator care a aratat si a făcut ce a facut in cariera sa… nu mi se pare corect. Dar, cum am spus, modestia trebuie sa fie arma cea mai importanta a unui campion, posibil ca Arlauskis a uitat asta", a explicat Djokovic la ProSport.

In prezent, Mario Balotelli (29 de ani) evolueaza la Brescia in Seria A.