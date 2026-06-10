Laurențiu Reghecampf (50 de ani) tocmai a bifat cel mai bun sezon pe care l-a avut în ultimii mulți ani! Pentru că, după cum Sport.ro a anunțat aici, românul a reușit o premieră spectaculoasă, demnă de Cartea Recordurilor.

În zilele de dinaintea acestui triumf, „Reghe“ a ajuns în mijlocul unui scandal de proporții, acuzat că intenționează să-și „trădeze“ actuala echipă, Al-Hilal Omdurman din Sudan. Pe fondul acestor acuze, românul a organizat o conferință furtunoasă, după cum Sport.ro a arătat aici.

Și, acum avem confirmarea că Reghecampf n-a mințit, atunci când a lăsat de înțeles că gândul său e doar la Al-Hilal Omdurman. Pentru că el tocmai și-a prelungit contractul cu această formație, campioană atât în Rwanda, cât și în Sudan, în același sezon 2025-2026!

A bătut palma cu susținătorul său numărul 1: „Încă un an!“

La câteva ore după marea sa victorie în Sudan, Laurențiu Reghecampf s-a așezat la masă cu susținătorul său numărul 1 la Al-Hilal Omdurman. Vorbim despre vicepreședintele Ibrahim Al-Aliqi, cel care conduce, de fapt, tot clubul. Și, cu acest prilej, s-a oficializat rămânerea tehnicianului român, la formația-fanion din Sudan pentru încă un sezon.

„Laurențiu Reghecampf a semnat un nou contract, valabil pentru încă un sezon, și va continua la Al-Hilal Omdurman“, s-a anunțat, în mod oficial.