OFICIAL Reghecampf a semnat contractul: „Până în 2027!“. Prima fotografie după terminarea negocierilor

Reghecampf a semnat contractul: „Până în 2027!“. Prima fotografie după terminarea negocierilor Fotbal extern
Amir Kiarash
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Tehnicianul român a avut o zi plină: a devenit campion, pentru a doua oară în acest sezon, după care a finalizat tratativele începute acum mai multe luni.

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Laurentiu ReghecampfAl-Hilal Omdurmansudanromanii din zona araba
Din articol

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) tocmai a bifat cel mai bun sezon pe care l-a avut în ultimii mulți ani! Pentru că, după cum Sport.ro a anunțat aici, românul a reușit o premieră spectaculoasă, demnă de Cartea Recordurilor.

În zilele de dinaintea acestui triumf, „Reghe“ a ajuns în mijlocul unui scandal de proporții, acuzat că intenționează să-și „trădeze“ actuala echipă, Al-Hilal Omdurman din Sudan. Pe fondul acestor acuze, românul a organizat o conferință furtunoasă, după cum Sport.ro a arătat aici. 

Și, acum avem confirmarea că Reghecampf n-a mințit, atunci când a lăsat de înțeles că gândul său e doar la Al-Hilal Omdurman. Pentru că el tocmai și-a prelungit contractul cu această formație, campioană atât în Rwanda, cât și în Sudan, în același sezon 2025-2026!

A bătut palma cu susținătorul său numărul 1: „Încă un an!“

La câteva ore după marea sa victorie în Sudan, Laurențiu Reghecampf s-a așezat la masă cu susținătorul său numărul 1 la Al-Hilal Omdurman. Vorbim despre vicepreședintele Ibrahim Al-Aliqi, cel care conduce, de fapt, tot clubul. Și, cu acest prilej, s-a oficializat rămânerea tehnicianului român, la formația-fanion din Sudan pentru încă un sezon.

Laurențiu Reghecampf a semnat un nou contract, valabil pentru încă un sezon, și va continua la Al-Hilal Omdurman“, s-a anunțat, în mod oficial.

În noua campanie, 2026-2027, principalul obiectiv al lui Reghecampf va fi câștigarea Champions League, competiție în care echipa sa a fost eliminată, în mod dramatic, în sferturi, în sezonul recent încheiat.

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