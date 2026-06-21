La mijlocul anilor 2000, Dinamo avea unul dintre cele mai puternice compartimente ofensive din fotbalul românesc.

Ionel Dănciulescu și Claudiu Niculescu au format un cuplu de atac care făcea viața grea oricărui fundaș din Liga 1.

Cei doi atacanți, crescuți la Slatina, au scris istorie în tricoul alb-roșu. Între 2001 și 2007 au contribuit la câștigarea a trei titluri de campioană și două Cupe ale României.

Alin Chița: „Dacă îl scăpai o dată pe Danciu, dădea două goluri”

Provocat de Sport.ro să numească unul dintre cei mai dificili adversari pe care i-a întâlnit, Alin Chița nu a ezitat și l-a indicat pe Ionel Dănciulescu.

„Îmi aduc aminte când jucam împotriva lui Dinamo și îl aveam adversar pe Danciu. Îți spun sincer, pe Danciu dacă îl scăpai o dată, dădea două goluri. Avea o dexteritate în fața porții incredibilă. Eu jucam cu Marius Radu fundaș central și el era cu Claudiu Niculescu în față. Era de ajuns să scape o dată și dădea două goluri. Așa mi-a rămas în cap. Era un atacant extraordinar, senzațional!”, a declarat Chița pentru Sport.ro.

Fostul fundaș a explicat că, deși a întâlnit atacanți precum Ionel Ganea sau Viorel Moldovan, în ceea ce privește eficiența din fața porții, Dănciulescu era la un nivel aparte.

„Ca incisivitate, au fost Ganezu și Viorel Moldovan, dar în fața porții Danciu era special. Avea unu contra unu foarte bun. Foarte bun!”, a adăugat Chița.

Dublu golgheter al Ligii 1 alături de „câini”, Ionel Dănciuescu este al doilea cel mai bun „goleador” din istoria lui Dinamo, după legendarul Dudu Georgescu.

Numit fotbalistul anului în România în anul 2004, „Danciu” are în vitrina de trofee cinci titluri de campion, patru Cupe ale României, dar și două Supercupe.

Cine este Alin Chița

Alin Chița (48 de ani) a fost fundaș la cluburi precum FC Argeș, Poli Timișoara și UTA Arad și se poate lăuda cu peste 130 meciuri în primul eșalon fotbalistic românesc.

Acesta a avut și experiențe în China și Iordania. Ca antrenor, a activat în special în ligile inferioare și ca secund la echipe importante din Liga 1, printre care Dinamo, Rapid și CFR Cluj.

În prezent, este purtător de licență PRO și liber de contract după dizolvarea formației CSM Focșani.