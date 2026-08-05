După mai multe împrumuturi fără continuitate la Inter Milano și un parcurs sinuos în Italia, Franța și Anglia, Ionuț Radu a reușit să își relanseze cariera în primul eșalon spaniol.

Ce spunea Daniel Isăilă pentru Sport.ro în urmă cu doi ani despre Ionuț Radu

Transferat la Celta Vigo în vara lui 2025, goalkeeperul român a impresionat în sezonul trecut. În toamna anului 2024, Daniel Isăilă declara într-un interviu exclusiv pentru Sport.ro că totul depinde de alegerile și atitudinea lui Radu.

„Știi cum e, acestea sunt alegerile pe care le-a făcut în momentul când a ales să se transfere la un club unde nu a avut șanse să joace. La portari este mai delicat, e diferit.

Dacă un portar tânăr nu are evoluții constante și nu apără meci de meci, chiar și atunci când greșește sau are momente mai slabe, îi este foarte greu să progreseze.

Niciodată să nu spui niciodată; nu este niciodată prea târziu. Întotdeauna există o nouă șansă, o nouă zi. Totul depinde de alegeri și de atitudinea pe care o ai. Nu este simplu să îți faci bagajul în fiecare sezon, să cauți un club, să te adaptezi, să o iei de la zero, să muncești și să încerci să te impui.

A semnat cu un club mare, era greu să rămână acolo; poate, la momentul respectiv, ar fi fost mai bine pentru el să se despartă și să semneze cu o echipă unde să fie numărul 1”, declara Daniel Isăilă pentru Sport.ro.

După despărțirea de Inter, Ionuț Radu a trecut pe la Venezia, iar în vara lui 2025 a semnat cu Celta Vigo, echipă alături de care a ajuns până în sferturile de finală ale Europa League, parcurs ce avea să fie încheiat de Freiburg, scor general 6-1. Pe lângă asta, „Los Celestes”, cu Ionuț Radu între buturi, a terminat pe locul #6 în LaLiga și și-a asigurat și participarea în primăvara europeană.