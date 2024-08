Motivul pentru care Ionel Dănciulescu a ajuns să fie exmatriculat în clasa a 12-a

Cvintuplu campion al României, Ionel Dănciulescu a dezvăluit motivul pentru care a fost exmatriculat, în clasa a douăsprezecea.

Pe fondul unor absențe mai frecvente din băncile școlii, aduse de implicarea sa în sport, Dănciulescu s-a bazat pe promisiunea unui conducător de la Electroputere care l-a asigurat că va beneficia de înțelegere, din partea comisiei de evaluare, la examenul final.

Ionel Dănciulescu, „trădat” de fotbal, în clasa a douăsprezecea

Acest lucru nu s-a întâmplat, spre stupoarea atacantului care a scris istorie în cele peste cinci sute de meciuri oficiale jucate în divizia de elită a fotbalului românesc.

În clasamentul istoric al celor mai buni marcatori din prima ligă, Ionel Dănciulescu ocupă locul 2, după Dudu Georgescu (214, față de 252 de goluri).

Dănciulescu regretă blocajul profesional resimțit până la 33 de ani, când a luat bacul

„Până în clasa a patra, am fost premiant. Aveam zece pe linie. Îmi plăceau matematica, istoria și geografia. Corigență nu am avut niciodată. Dar în clasa a douăsprezecea am ajuns să fiu exmatriculat.

Eram la liceul militar Electroputere, de lângă stadion. Noi atunci aveam baraj cu Poli Iași. Eu mă duceam la școală. Bine, profesorii erau îngăduitori, dar mă duceam, 2-3 zile, nu aveam niciun fel de problemă.

I-am zis unui conducător de la Electroputere: 'vine bacul, eu ce fac? Noi mergem la meci.' Iar el mi-a răspuns: 'Stai, bă, liniștit, nu e nicio problemă.'

După ce am pierdut barajul, mă întorc la Craiova și mă duc cu unchiul meu. Mă uit pe tabel și scria: 'Dănciulescu, exmatriculat.'

Asta după ce, din club, un conducător mi-a spus că totul e rezolvat. A căzut cerul pe mine. N-am mai continuat și am luat bacul la 33 de ani. Până l-am luat, mi-a fost foarte greu.

Fără bac nu puteam să fac nici școala de antrenori, nici o facultate, nimic. Acum am trecut peste, dar atunci am fost dezamăgit și mâhnit,” a dezvăluit Ionel Dănciulescu în podcastul iAmȘtucan.

Pentru echipa națională a României, Ionel Dănciulescu a marcat două goluri, în opt selecții.