Atacantul englez a marcat un gol spectaculos în victoria cu Sturm Graz, scor 2-0, în prima manșă a turului trei preliminar din UEFA Champions League.

Transferat în această vară de la Olympique Marseille pentru 39 de milioane de euro, Greenwood a avut nevoie de doar trei meciuri pentru a-și trece numele pe lista marcatorilor la noua sa echipă.

TORPILĂ în preliminariile Champions League

După ce Anderson Talisca a deschis scorul, Fenerbahce și-a dublat avantajul chiar înainte de pauză. În urma unei lovituri de colț, Marco Asensio i-a pasat lui Greenwood, iar englezul a trimis o adevărată torpilă de la marginea careului, fără șanse pentru portarul advers. VEZI VIDEO