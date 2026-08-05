VIDEO Mason Greenwood, ce gol! TORPILĂ în preliminariile Champions League: „Așa ceva!?”

Mason Greenwood, ce gol! TORPILĂ în preliminariile Champions League: „Așa ceva!?” Liga Campionilor
SPORT.RO
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Mason Greenwood a avut parte de un debut perfect în tricoul lui Fenerbahce. 

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FenerbahceSturm GrazMason Greenwood
Din articol

Atacantul englez a marcat un gol spectaculos în victoria cu Sturm Graz, scor 2-0, în prima manșă a turului trei preliminar din UEFA Champions League.

Transferat în această vară de la Olympique Marseille pentru 39 de milioane de euro, Greenwood a avut nevoie de doar trei meciuri pentru a-și trece numele pe lista marcatorilor la noua sa echipă.

TORPILĂ în preliminariile Champions League

După ce Anderson Talisca a deschis scorul, Fenerbahce și-a dublat avantajul chiar înainte de pauză. În urma unei lovituri de colț, Marco Asensio i-a pasat lui Greenwood, iar englezul a trimis o adevărată torpilă de la marginea careului, fără șanse pentru portarul advers. VEZI VIDEO

Golul a stârnit imediat reacții entuziaste din partea suporterilor lui Fenerbahce.

„Așa ceva!?”, a scris un fan pe platforma X.

„Foarte bun debut”, a comentat un alt suporter.

„Un gol de toată frumusețea”, a scris un altul.

Returul cu Sturm Graz este programat săptămâna viitoare, în Austria, iar câștigătoarea dublei va întâlni învingătoarea confruntării dintre Sparta Praga și Olympique Lyon.

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