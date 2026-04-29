Ionel Ganea (52 de ani) a fost ca o „Fiară“, cât timp a jucat, dar și după ce și-a agățat ghetele în cui și a devenit antrenor pentru o scurtă perioadă. Pentru că, atacant de meserie, „Ganezu’“ a fost genul de sportiv care a dat totul, care a pus osul la treabă și a trăit fiecare meci la intensitate maximă.

Din păcate, pe 6 iunie 2025, destinul i-a dat o lovitură teribilă fostului internațional. Pentru că atunci s-a stins copilul său de doar 2 ani, în urma unui accident de mașină. Pierderea micuțului Alexandru a făcut ca timpul să stea pe loc parcă pentru familia Ganea. Fără îndoială, doar fostul fotbalist, soția lui, Monica, și cei doi copii, Ioana și George știu prin ce au trecut, în ultimele luni.

Ionel Ganea organizează un meci caritabil, în memoria copilului

După această tragedie uriașă, Ionel Ganea a găsit puterea de a înființa Asociația Alexandru Ganea, în memoria copilului pe care l-a pierdut. Pe data de 7 iunie, această asociație va organiza un meci caritabil dedicat lui Alexandru.

Partida va avea loc pe stadionul municipal din Făgăraş cu participarea unor nume sonore din fotbalul românesc: Balint, Lupu, Ionuţ Lupescu, Viorel Moldovan, Iosif Rotariu, Ioan Ovidiu Sabău, Stelea, Răzvan Raţ, Tamaş, Marius Niculae, Tiberiu Ghioane, Cătălin Cîrjan, Alexandru Dobre, Cristi Dulca, Marica.

Anunțând acest eveniment, Ionel Ganea a făcut o postare tulburătoare pe care o redăm, în rândurile de mai jos:

Sunt momente în viaţă pe care nu le poţi explica. Doar le trăieşti… şi te schimbă pentru totdeauna. Sunt Ionel Ganea. Şi, înainte de orice, sunt tatăl lui Alexandru.

Într-o clipă, tot ce aveam mai preţios s-a rupt. Un accident. O luptă. Speranţă… şi apoi linişte. O linişte pe care niciun părinte nu ar trebui să o cunoască. Eu şi soţia mea, Monica, am rămas cu un gol pe care nimic nu îl poate umple. Cu întrebări fără răspuns. Cu dorul care nu pleacă niciodată. Şi totuşi, în mijlocul acestei dureri, a apărut un gând care nu ne-a dat pace: dacă nu mai putem face nimic pentru copilul nostru… putem face ceva pentru alţii? Aşa s-a născut această asociaţie. Nu din putere. Ci din durere.

Nu dintr-un plan. Ci din iubirea pentru Alexandru. Vrem ca numele lui să însemne mai mult decât o pierdere. Vrem ca povestea lui să meargă mai departe prin fiecare copil ajutat, prin fiecare şansă oferită, prin fiecare zâmbet readus. Aceasta este promisiunea noastră: că Alexandru nu va fi uitat. Că, prin ceea ce facem, el va continua să trăiască în binele pe care îl aducem în vieţile altor copii. Dacă eşti aici, înseamnă că poţi face parte din această poveste. O poveste născută din durere… dar construită pe speranţă.