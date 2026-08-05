Surpriză în UCL! Aarhus a oprit parcursul perfect al revelației din preliminarii

Campioana Danemarcei, AGF Aarhus, a reușit miercuri seară să întrerupă seria de patru victorii consecutive a azerilor de la Sabah Baku. Formația nordică, venită după o calificare spectaculoasă în fața lui Lech Poznan, s-a impus pe teren propriu grație dublei reușite de James Bogere, în minutele 31 și 63. Oaspeții au redus din diferență prin Veljko Simic, dar nu au putut evita primul eșec din acest sezon european. Până la acest meci, Sabah trecuse fără emoții de TNS și KuPS Kuopio, încasând un singur gol.

Manșa decisivă pentru calificarea în play-off este programată pe 11 august. Echipa care va obține biletele pentru runda următoare va întâlni învingătoarea duelului dintre Hapoel Beer Sheva și Steaua Roșie Belgrad. Israelienii pornesc cu prima șansă, după victoria cu 1-0 din meciul tur.