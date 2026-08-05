Surpriză în UCL! Aarhus a oprit parcursul perfect al revelației din preliminarii

Surpriză în UCL! Aarhus a oprit parcursul perfect al revelației din preliminarii Liga Campionilor
SPORT.RO
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Sabah Baku a suferit prima înfrângere din preliminariile Champions League, fiind învinsă în deplasare de AGF Aarhus, scor 1-2, în manșa tur a turului trei.

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Campioana Danemarcei, AGF Aarhus, a reușit miercuri seară să întrerupă seria de patru victorii consecutive a azerilor de la Sabah Baku. Formația nordică, venită după o calificare spectaculoasă în fața lui Lech Poznan, s-a impus pe teren propriu grație dublei reușite de James Bogere, în minutele 31 și 63. Oaspeții au redus din diferență prin Veljko Simic, dar nu au putut evita primul eșec din acest sezon european. Până la acest meci, Sabah trecuse fără emoții de TNS și KuPS Kuopio, încasând un singur gol.

Manșa decisivă pentru calificarea în play-off este programată pe 11 august. Echipa care va obține biletele pentru runda următoare va întâlni învingătoarea duelului dintre Hapoel Beer Sheva și Steaua Roșie Belgrad. Israelienii pornesc cu prima șansă, după victoria cu 1-0 din meciul tur.

Rezultatele complete din prima manșă a turului 3 preliminar

  • Aarhus - Sabah Baku 2-1
  • Fenerbahce - Sturm Graz 2-0
  • Ararat-Armenia - Celje 2-1
  • Mjallby - Slovan Bratislava 1-2
  • Hapoel Beer Sheva - Steaua Roșie Belgrad 1-0
  • Levski - Kairat Almaty 1-0
  • Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris 4-0
  • Olympiacos - Nijmegen 0-0
  • Royale Union Saint Gilloise - Bodo/Glimt 3-3
  • Sparta Praga - Lyon 2-1
  • Tabloul meciurilor din play-off-ul Champions League

Ruta campioanelor:

  • Levski Sofia / Kairat Almaty - AEK Atena
  • Celtic - LASK
  • Dinamo Zagreb / Kauno Zalgiris - Viking
  • Hapoel Beer Sheva / Steaua Roșie Belgrad - Aarhus / Sabah Baku
  • Mjalby / Slovan Bratislava - Ararat-Armenia / Celje

Ruta non-campioanelor:

  • Olympiacos / NEC Nijmegen - Royale Union Saint-Gilloise / Bodo/Glimt
  • Fenerbahce / Sturm Graz - Sparta Praga / Lyon.
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