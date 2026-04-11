Dudu Georgescu (75 de ani) se numără printre cele mai afectate persoane din cauza pierderii marelui Mircea Lucescu.

Scrisoarea lui Dudu Georgescu pentru Mircea Lucescu

Dublul câștigător al Ghetei de Aur, în sezoanele 1974–75 și 1976–77, nu a putut vorbi despre moartea bunului său prieten de la Dinamo și de la echipa națională.

Cel mai bun marcator din istoria Ligii 1 (252 de goluri) a transmis o scrisoare emoționantă prin intermediul fiului său, Dudu Georgescu Junior.

„D.G. înlăcrimat… Mircea Lucescu a însemnat totul pentru mine ca fotbalist. Cel mai bun coleg, un om deosebit, un prieten adevărat și minunat.

Am câștigat două Ghete de Aur din pasele lui. Sunt distrus psihic de moartea lui. Va rămâne în inima mea pentru totdeauna.

Soția mea îi transmite lui Nelly condoleanțe și toată iubirea ei. Același lucru și pentru Răzvan”, au fost cuvintele lui Dudu Georgescu, potrivit prosport.ro.

Lucescu, înmormântat ieri

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit în urmă cu câteva zile.

Ieri (vineri, pe 10 aprilie), Mircea Lucescu a fost înmormântat în cripta familiei, după încheierea slujbei religioase la Cimitirul Bellu.