După egalul de pe ”Arcul de Triumf”, Gigi Becali, patronul lui FCSB, a avut o intervenție la TV în care a admis, printre altele, că există o problemă la nivelul băncii tehnice.

I-a spus ”nu” categoric lui FCSB: ”Eu și MM ne respectăm, dar nu o să merg acolo niciodată”

În contextul problemelor cu care se confruntă în prezent fosta campioană, Marius Măldărășanu, ultima dată antrenor principal la FC Hermannstadt, a fost întrebat dacă ar accepta să preia FCSB.

Măldărășanu a explicat însă că nu va putea merge la FCSB, în ciuda faptului că se înțelege bine cu președintele Consiliului de Administrație de la gruparea roș-albastră, Mihai Stoica.

„(n.r. - Credeți că e o problemă de antrenor?) Eu cred că da, dar nu se pune problema demiterii. Din punct de vedere al posesiei. Am avut 70% posesie, dar nu posesia aia o vreau. Vreau posesie între linii, la mijlocul terenului, să văd faze”, a spus Becali, la Prima Sport

”(n.r. Ai merge la FCSB?) Nu vreau să spun niște lucruri, dar nu se pune problema cu FCSB. Eu cu MM ne respectăm, ne-am întâlnit tot timpul, stăm și discutăm. El mă apreciază, eu pe el, dar nu se pune problema vizavi de ce m-ai întrebat.

Toți mă cunosc, știu cum sunt eu ca antrenor vizavi de anumite lucruri pe care trebuie să le facă un antrenor. Am jucat zece ani la Rapid. Nu am cum să dezamăgesc atâția oameni vreodată”, a spus Marius Măldărășanu, potrivit orangesport.

EXCLUSIV Ciprian Marica: ”La FCSB problema nu mai constă doar în jucători”

Ciprian Marica, fost internațional român, consideră că FCSB suferă din punct de vedere colectiv și că lipsa unei idei clare de joc nu mai poate fi pusă doar pe seama evoluțiilor individuale ale jucătorilor.

”Mi s-a părut că, de fiecare dată, joacă mai mult individual decât colectiv. Nu văd o idee clară a FCSB-ului, totul se întâmplă datorită calității individuale a jucătorilor. Niciunul nu mi s-a părut peste medie. Ca la meciul cu Auda, mi s-au părut blazați, plictisiți și că trebuie doar să treacă și de meciul ăsta.

Dacă un jucător are o zi proastă, se poate întâmpla, hai doi, hai trei. Dar dacă toată echipa acționează de o manieră lamentabilă și nu își găsește rostul și locul, înseamnă că nu mai este doar o problemă de jucători”, a spus Marica la VOYO SPORT LIVE.