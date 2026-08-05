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Florinel Coman e pe cale să depășească toate așteptările, la Al-Gharafa! Nu din punct de vedere al realizărilor fotbalistice, ci dacă ne referim strict la șederea sa la această formație din Qatar Stars League.

De când a ajuns la Doha, în vara anului 2024, acomodarea lui Coman la echipă a fost problematică. Asta dacă vrem să folosim un termen elegant. Pentru că, în realitate, la ce a arătat după transferul său de peste 6 milioane de dolari de la FCSB, Florinel a fost o mare dezamăgire!

Dovadă și faptul că, într-o primă fază, Al-Gharafa l-a împrumutat, la Cagliari, între februarie – mai 2025. Dar cum nici aici jucătorul n-a rupt gura târgului, Coman a fost trimis înapoi, în Qatar. Aici, în vara anului trecut, arabii au făcut tot posibilul să scape de fostul star al FCSB-ului. Degeaba însă! Având în vedere că nu s-a găsit nicio variantă convenabilă, Florinel a petrecut și sezonul trecut, în Qatar. Și, din nou, a dezamăgit. De altfel, spre finalul stagiunii, românul s-a „lipit“ de banca de rezerve, nefiind folosit deloc în ultimele trei partide din Amir Cup, în drumul „leoparzilor“ spre trofeu.

Arabii, uluiți de schimbarea lui Coman în bine

După încă o campanie dezamăgitoare, la Al-Gharafa, Florinel a fost trecut pe „lista neagră“. Încă o dată! De această dată, și jucătorul și-a manifestat dorința de a pleca, spunând că, de când a ajuns sub comanda lui Pedro Martins, niciodată n-a fost folosit pe poziția sa preferată, în flancul stâng al atacului.

În aceste condiții, despărțirea lui Coman de Al-Gharafa părea iminentă. Dar, din nou, variantele convenabile pentru cele două părți au lipsit cu desăvărșire. Drept urmare, Florinel a plecat în cantonamentul de vară cu arabii. Și, contrar tuturor așteptărilor, a făcut furori! Acum, când stagiul de pregătire s-a încheiat, jurnaliștii din Orient au prezentat bilanțul excelent al lui Coman:

„Florinel Coman în cantonament: în 5 meciuri, a marcat 3 goluri, a oferit 2 pase de gol și a contribuit, în total, la 5 reușite“, a notat presa din Qatar.

Concluzia? Una spectaculoasă: „La ce joacă acum, de când e folosit în flancul stâng, pe poziția sa preferată, Florinel Coman poate fi considerat un nou transfer pentru Al-Gharafa! Pentru că, pur și simplu, a devenit un alt jucător, de când sunt puse în valoare calitățile sale prin folosirea sa pe postul său preferat“.

Hagi l-a readus pe Coman la echipa națională

De când a semnat cu Al-Gharafa, în vara anului 2024, Florinel Coman a adunat 45 de meciuri, 6 goluri și 9 pase de gol pentru formația din Doha. Din cauza marginalizării sale, în Qatar, Coman a ieșit din circuitul naționalei, de la finalul anului 2024 până când noul selecționer, Gheorghe Hagi (61 de ani), l-a rechemat la lot pentru amicalele din iunie 2026. În primul test, cu Georgia (1-1), Coman a jucat 45 de minute, fiind o mare dezamăgire. În al doilea amical însă, cu Țara Galilor (2-1), Florinel a impresionat, marcând un gol în cele 45 de minute petrecute pe teren.