La aproape două decenii de la duelul istoric din Cupa UEFA, foștii mari jucători ai celor două rivale se reunesc pentru un meci demonstrativ plin de nostalgie și amintiri.

Prezent la Arcul de Triumf este și Viorel Moldovan, omul care marca pentru Rapid în turul disputat în Giulești, la celebrul 1-1 din 2006.

Viorel Moldovan, emoționat înainte de Steaua - Rapid: „Nici nu știu cum au trecut 20 de ani”

Fostul atacant a recunoscut că nu este într-o formă fizică ideală, însă spune că principalul motiv pentru care a acceptat invitația este revederea cu foștii colegi și adversari.

„Nu prea. Nu am mai jucat de mult, sunt serios. Nu prea joc, nu am plăcere, dar încercăm să vedem cum ne descurcăm. Nu va fi ușor.

Nu contează cine câștigă, nu de asta ne-am reunit. Este un prilej să ne revedem după 20 de ani. Are prea puțină importanță cine va câștiga. Și de o parte și de alta sunt foști fotbaliști de mare valoare.

Important este că ne revedem și depănăm amintiri”, a spus Viorel Moldovan pentru PRO TV și Sport.ro.

Fostul internațional român a vorbit și despre trecerea timpului și despre cât de repede au trecut anii de la dubla istorică dintre Steaua și Rapid.

„Nici nu știu cum au trecut cei 20 de ani. Foarte repede. Chiar vorbeam cu Ionuț Rada și îl întrebam. Trec anii. Asta e, nu avem ce face!”, a mai declarat Moldovan.

În 2006, Steaua elimina Rapidul în sferturile Cupei UEFA, după 1-1 în Giulești și 0-0 pe stadionul „Lia Manoliu”. Bănel Nicoliță deschidea scorul în tur (minutul 5), iar Viorel Moldovan egala pentru giuleșteni (minutul 50).