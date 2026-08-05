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FCSB a înregistrat astăzi transferul portarului Ionuț Răzvan Oancea, unul dintre vârfurile generației 2009.

Este vorba despre un transfer definitiv al fotbalistului în vârstă de 17 ani la gruparea condusă de Gigi Becali.

În sezonul 2024-2025, Oancea a fost unul dintre ”artizanii câștigării Cupei Naționale U17” cu FC Player București, după cum scrie Dunărea Giurgiu, ultimul club la care a evoluat tânărul goalkeeper.

Iar în sezonul recent încheiat, a devenit campion în Campionatul Național U19 și a debutat în Liga 3 la echipa de seniori a Dunării: ”După 27 de etape pline de muncă, sacrificii și determinare, băieții noștri au reușit să cucerească titlul în Campionatul Național FRF – Seria 3 și să aducă un nou motiv de mândrie întregului club”.

”Încerc să nu mă gândesc la eșec și să mă antrenez zi de zi mai mult și mai intens, pentru a-mi atinge obiectivele. Știu că vor exista momente grele, dar încerc să le folosesc ca motivație”, spunea Oancea într-un interviu postat de clubul giurguvean în această primăvară.

FCSB, pusă la zid după eliminarea din Conference League: „Lamentabil!”. Săgeată către Marius Baciu: „Nu mai este doar o problemă de jucători”

FCSB a cedat în turul doi preliminar al Conference League în fața letonilor de la FK Auda, 3-7 la general.

Evoluțiile campioanei au fost analizate și în studioul emisiunii VoyoSport Live, unde Ciprian Marica a identificat probleme care, în opinia sa, depășesc prestațiile individuale ale jucătorilor.

Fostul internațional consideră că jocul roș-albaștrilor suferă din punct de vedere colectiv și a făcut o aluzie la munca staff-ului condus de Marius Baciu.

„Mi s-a părut că, de fiecare dată, joacă mai mult individual decât colectiv. Nu văd o idee clară a FCSB-ului, totul se întâmplă datorită calității individuale a jucătorilor. Niciunul nu mi s-a părut peste medie. Ca la meciul cu Auda, mi s-au părut blazați, plictisiți și că trebuie doar să treacă și de meciul ăsta.

Dacă un jucător are o zi proastă, se poate întâmpla, hai doi, hai trei. Dar dacă toată echipa acționează de o manieră lamentabilă și nu își găsește rostul și locul, înseamnă că nu mai este doar o problemă de jucători”, a declarat Ciprian Marica la VoyoSport Live.

Foto: Dunărea Giurgiu