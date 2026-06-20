EXCLUSIV Fostul antrenor de la Dinamo laudă un jucător din Superliga: „Va ajunge fotbalist!”

Fostul antrenor de la Dinamo laudă un jucător din Superliga: „Va ajunge fotbalist!” Superliga
Ionut Stoica
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FC Argeș a fost una dintre surprizele plăcute ale sezonului recent încheiat din SuperLiga. 

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Revenită pe prima scenă a fotbalului românesc, formația din Trivale a reușit să prindă play-off-ul și a încheiat campionatul pe locul șase.

Piteștenii au terminat sezonul regulat cu 15 victorii, cinci remize și 10 înfrângeri, iar în play-off au obținut o victorie, patru egaluri și cinci înfrângeri.

Alin Chița îl laudă pe Yanis Pîrvu: „Va ajunge fotbalist”

Înaintea startului noii stagiuni, Sport.ro l-a provocat pe Alin Chița să numească un fotbalist din SuperLiga care i-a atras atenția. Fostul „secund” de la Rapid, CFR Cluj și Dinamo nu a stat prea mult pe gânduri.

„Chiar a ieșit în evidență mijlocașul de la Pitești, Yanis Pîrvu. Un jucător de perspectivă și care cred că va ajunge fotbalist”, a declarat Chița pentru Sport.ro.

Crescut la academia lui FC Argeș Pitești, Yanis Pîrvu (19 ani) a făcut pasul la prima echipă în 2023 și a devenit rapid o piesă importantă în angrenajul formației argeșene.

În sezonul 2025/26, tânărul mijlocaș a bifat 44 de meciuri în toate competițiile, reușind să marcheze trei goluri și să ofere o pasă decisivă.

A marcat împotriva FCSB și a intrat în istoria clubului

Unul dintre cele mai importante momente din cariera lui Yanis Pîrvu a venit în etapa a 22-a a sezonului regulat, atunci când a înscris în victoria obținută de FC Argeș împotriva FCSB-ului.

Golul marcat în poarta campioanei l-a transformat în primul marcator al anului 2026 în SuperLiga și i-a adus și eticheta de „killer” al roș-albaștrilor.

Fotbalistul și-a făcut debutul în prima ligă la doar 15 ani, șapte luni și trei zile, devenind al doilea cel mai tânăr debutant din istoria lui FC Argeș, după legenda Nicolae Dobrin.

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