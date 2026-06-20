Revenită pe prima scenă a fotbalului românesc, formația din Trivale a reușit să prindă play-off-ul și a încheiat campionatul pe locul șase.

Piteștenii au terminat sezonul regulat cu 15 victorii, cinci remize și 10 înfrângeri, iar în play-off au obținut o victorie, patru egaluri și cinci înfrângeri.

Alin Chița îl laudă pe Yanis Pîrvu: „Va ajunge fotbalist”

Înaintea startului noii stagiuni, Sport.ro l-a provocat pe Alin Chița să numească un fotbalist din SuperLiga care i-a atras atenția. Fostul „secund” de la Rapid, CFR Cluj și Dinamo nu a stat prea mult pe gânduri.

„Chiar a ieșit în evidență mijlocașul de la Pitești, Yanis Pîrvu. Un jucător de perspectivă și care cred că va ajunge fotbalist”, a declarat Chița pentru Sport.ro.

Crescut la academia lui FC Argeș Pitești, Yanis Pîrvu (19 ani) a făcut pasul la prima echipă în 2023 și a devenit rapid o piesă importantă în angrenajul formației argeșene.