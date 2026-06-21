FC Bihor l-a numit preparator fizic pe Bogdan Aldea, fost atacant care a cucerit două titluri de campion al României în cariera de jucător.
„FC Bihor Oradea își completează staff-ul tehnic cu un nume important din fotbalul românesc. Bogdan Aldea este noul preparator fizic al echipei de seniori. Îi urăm bun venit și mult succes în noua provocare”, au transmis bihorenii pe rețelele sociale.
Bogdan Aldea a fost campion al României cu Dinamo
Originar din Târgoviște, Aldea a debutat în prima ligă la doar 17 ani pentru Dinamo București și a făcut parte din lotul care a câștigat titlul în anul 2000.
Ulterior, fostul atacant a mai devenit campion și cu Unirea Urziceni, în perioada de glorie a formației pregătite de Dan Petrescu.
Cariera sa de jucător s-a încheiat prematur, la doar 30 de ani, din cauza unei accidentări grave la genunchi.
În total, a adunat 216 meciuri și 43 de goluri la nivel de seniori, evoluând pentru cluburi precum Petrolul, Oțelul Galați, FC Drobeta, Poli Iași sau Anagennisi Giannitson.
După retragere, Aldea a făcut parte din staff-urile tehnice ale lui Dan Petrescu la CFR Cluj, Kuban Krasnodar, Al Nasr, Kayserispor, Guizhou FC și Jeonbuk Hyundai.
FC Bihor a încheiat sezonul trecut pe locul #4 în play-off-ul Ligii 2, cu 50 de puncte adunate. Trei victorii, două remize și cinci înfrângeri a fost bilențul bihorenilor în grupa de campionat.