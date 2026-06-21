FC Bihor l-a numit preparator fizic pe Bogdan Aldea, fost atacant care a cucerit două titluri de campion al României în cariera de jucător.

„FC Bihor Oradea își completează staff-ul tehnic cu un nume important din fotbalul românesc. Bogdan Aldea este noul preparator fizic al echipei de seniori. Îi urăm bun venit și mult succes în noua provocare”, au transmis bihorenii pe rețelele sociale.

Bogdan Aldea a fost campion al României cu Dinamo

Originar din Târgoviște, Aldea a debutat în prima ligă la doar 17 ani pentru Dinamo București și a făcut parte din lotul care a câștigat titlul în anul 2000.