”Clau-gol” sau ”Lunetistul”, așa cum îl porecleau fanii lui Dinamo, a plecat de la echipă după retrograrea Sloboziei. Vestea a apărut în spațiul public în urmă cu câteva zile, iar acum a venit și anunțul oficial din partea ialomițenilor.

Unirea Slobozia a retrogradat direct alături de Metaloglobus în Liga 2, după ce a pierdut în ultima etapă pe teren propriu, scor 0-1 împotriva celor de la UTA Arad, echipa antrenată de Adrian Mihalcea.

Astfel, ialomițenii se întorc după două sezoane în eșalonul secund. Anul trecut s-au salvat de la retrogradare după ce au câștigat dramatic barajul cu FC Voluntari.

„Mulțumim, Claudiu Niculescu! Unirea Slobozia anunță despărțirea de antrenorul principal Claudiu Niculescu. Clubul nostru îi mulțumește acestuia pentru toată munca depusă și îi dorește mult succes în următoarele provocări!”, a transmis Unirea Slobozia.