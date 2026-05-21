OFICIAL Claudiu Niculescu, OUT de la Unirea Slobozia: ”Mulțumim și mult succes”

Claudiu Niculescu, OUT de la Unirea Slobozia: ”Mulțumim și mult succes” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Claudiu Niculescu (49 de ani) a plecat de la Unirea Slobozia, club pe care l-a preluat într-o situație dificilă și cu care a retrogradat în Liga 2.

TAGS:
Claudiu NiculescuUnirea Slobozia
Din articol

”Clau-gol” sau ”Lunetistul”, așa cum îl porecleau fanii lui Dinamo, a plecat de la echipă după retrograrea Sloboziei. Vestea a apărut în spațiul public în urmă cu câteva zile, iar acum a venit și anunțul oficial din partea ialomițenilor.

Unirea Slobozia a retrogradat direct alături de Metaloglobus în Liga 2, după ce a pierdut în ultima etapă pe teren propriu, scor 0-1 împotriva celor de la UTA Arad, echipa antrenată de Adrian Mihalcea.

Claudiu Niculescu a plecat de la Unirea Slobozia

Astfel, ialomițenii se întorc după două sezoane în eșalonul secund. Anul trecut s-au salvat de la retrogradare după ce au câștigat dramatic barajul cu FC Voluntari.

„Mulțumim, Claudiu Niculescu! Unirea Slobozia anunță despărțirea de antrenorul principal Claudiu Niculescu. Clubul nostru îi mulțumește acestuia pentru toată munca depusă și îi dorește mult succes în următoarele provocări!”, a transmis Unirea Slobozia.

Niculescu și-a agățat ghetele în cui în septembrie 2012, la ”U” Cluj, după ce a trecut de-a lungul carierei sale fotbalistice pe la echipe precum Dinamo, Omonia Nikosia, MSV Duisburg, Genoa și Universitatea Craiova.

Ca antrenor, Niculescu a fost interimar la ”U” Cluj și principal la Bihor Oradea, Damila Măciucă, Rm. Vâlcea, CS Mioveni, FC Voluntari, Dinamo, Al-Tai, Concordia Chiajna, Poli Iași, Șelimbăr, CSM Slatina și Unirea Slobozia.

Barajele pentru promovare/retrogradare în Superligă

În Liga 2, Corvinul și Sepsi OSK au promovat direct. FC Voluntari va juca barajul după ce a încheiat la egalitate de puncte cu Sepsi, dar a fost dezavantajată de clasarea din sezonul regulat.

Ilfovenii vor întâlni Hermannstadt, în timp ce Chindia Târgoviște va juca împotriva celor de la Farul Constanța.

Prima manșă a barajelor este programată pe 23–24 mai, iar returul pe 30–31 mai sau 1 iunie.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Președintele Nicușor Dan critică proiectul de lege PSD-AUR privind ONG-urile: ”Ar afecta societatea civilă”
Președintele Nicușor Dan critică proiectul de lege PSD-AUR privind ONG-urile: ”Ar afecta societatea civilă”
ARTICOLE PE SUBIECT
O echipă din Superligă și-a ales antrenorul pentru sezonul următor
O echipă din Superligă și-a ales antrenorul pentru sezonul următor
ULTIMELE STIRI
Interviu în Cipru cu Elias Charalambous. Unde s-a dus antrenorul după ce a refuzat-o pe FCSB
Interviu în Cipru cu Elias Charalambous. Unde s-a dus antrenorul după ce a refuzat-o pe FCSB
Gigi Becali a spus cine va face schimbările la FCSB: ”Gata, am lămurit”
Gigi Becali a spus cine va face schimbările la FCSB: ”Gata, am lămurit”
Enzo Fernandez forțează transferul de 50.000.000 de euro! Radu Drăgușin, beneficiar indirect
Enzo Fernandez forțează transferul de 50.000.000 de euro! Radu Drăgușin, beneficiar indirect
Becali a intrat în direct și l-a „urecheat” pe Tavi Popescu! Reacție dură după gestul de pe Instagram
Becali a intrat în direct și l-a „urecheat” pe Tavi Popescu! Reacție dură după gestul de pe Instagram
Cum și-a câștigat Andreea Hanca primii bani în adoleșcență. Frumoasa blondină are trei copilași cu Sergiu Hanca
Cum și-a câștigat Andreea Hanca primii bani în adoleșcență. Frumoasa blondină are trei copilași cu Sergiu Hanca
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Tun financiar pentru starul de la FCSB: ofertă pe masă de 5.100.000 de €!

Tun financiar pentru starul de la FCSB: ofertă pe masă de 5.100.000 de €!

Atacantul adus cu mare tam-tam de Becali regretă transferul la FCSB: „Dacă aș putea întoarce timpul...”

Atacantul adus cu mare tam-tam de Becali regretă transferul la FCSB: „Dacă aș putea întoarce timpul...”

„Tenismena cheală.” Cum a pierdut Bouchard milioane de euro într-o după-amiază în care se plictisea

„Tenismena cheală.” Cum a pierdut Bouchard milioane de euro într-o după-amiază în care se plictisea

Neymar, OUT! Decizia staff-ului Braziliei înainte de Campionatul Mondial

Neymar, OUT! Decizia staff-ului Braziliei înainte de Campionatul Mondial

Tavi Popescu s-a prăpădit de râs când a văzut jucătorii aleși de Gică Hagi pentru națională. Ce a postat winger-ul de la FCSB

Tavi Popescu s-a prăpădit de râs când a văzut jucătorii aleși de Gică Hagi pentru națională. Ce a postat winger-ul de la FCSB



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a spus cine va face schimbările la FCSB: ”Gata, am lămurit”
Gigi Becali a spus cine va face schimbările la FCSB: ”Gata, am lămurit”
Interviu în Cipru cu Elias Charalambous. Unde s-a dus antrenorul după ce a refuzat-o pe FCSB
Interviu în Cipru cu Elias Charalambous. Unde s-a dus antrenorul după ce a refuzat-o pe FCSB
Becali a intrat în direct și l-a „urecheat” pe Tavi Popescu! Reacție dură după gestul de pe Instagram
Becali a intrat în direct și l-a „urecheat” pe Tavi Popescu! Reacție dură după gestul de pe Instagram
Enzo Fernandez forțează transferul de 50.000.000 de euro! Radu Drăgușin, beneficiar indirect
Enzo Fernandez forțează transferul de 50.000.000 de euro! Radu Drăgușin, beneficiar indirect
O echipă din Superligă și-a ales antrenorul pentru sezonul următor
O echipă din Superligă și-a ales antrenorul pentru sezonul următor
Alte subiecte de interes
Trei jucători cu 15 trofee câștigate cu Dinamo, noii antrenori de la FC Voluntari! Ilfovenii au făcut deja 9 transferuri
Trei jucători cu 15 trofee câștigate cu Dinamo, noii antrenori de la FC Voluntari! Ilfovenii au făcut deja 9 transferuri
Adrian Mititelu a reacționat public după ce a auzit declarațiile lui Claudiu Niculescu despre Craiova
Adrian Mititelu a reacționat public după ce a auzit declarațiile lui Claudiu Niculescu despre Craiova
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | "Lupii galbeni" i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | "Lupii galbeni" i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
CITESTE SI
Salvatorii au descoperit și trupul celei de-a doua românce prinse sub dărâmăturile clădirii prăbușite din Germania

stirileprotv Salvatorii au descoperit și trupul celei de-a doua românce prinse sub dărâmăturile clădirii prăbușite din Germania

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Moarte subită pentru miliardarul rus Mihail Smirnov: omul de afaceri a murit într-un accident cu motocicleta

stirileprotv Moarte subită pentru miliardarul rus Mihail Smirnov: omul de afaceri a murit într-un accident cu motocicleta

O fetiță de 2 ani a murit după ce a stat ore întregi într-o mașină încinsă, în Spania. Tatăl ei uitase să o lase la grădiniță

stirileprotv O fetiță de 2 ani a murit după ce a stat ore întregi într-o mașină încinsă, în Spania. Tatăl ei uitase să o lase la grădiniță

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!