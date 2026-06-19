Până la startul noii stagiuni, echipele din primul eșalon se află în vacanță sau în cantonamente, iar Sport.ro l-a provocat pe Alin Chița să alcătuiască un top al celor mai buni atacanți din campionat.

Fost „secund” la echipe precum Dinamo, CFR Cluj sau Rapid, Chița nu a ezitat și a indicat trei nume care l-au impresionat în sezonul recent încheiat.

Alin Chița a numit cei mai buni trei atacanți din SuperLiga: „Îmi place foarte mult”

Pentru Alin Chița, cel mai bun atacant din SuperLiga este Jovo Lukic, golgheterul stagiunii recent încheiate.

Pe lista tehnicianului și-a făcut loc și Mamoudou Karamoko, atacantul adus de Dinamo în vara trecută. Ultimul ales a fost Dan Nistor, veteranul Universității Cluj.

„Îmi place mult ăsta de la Dinamo, Karamoko. Îmi place foarte mult. Pe primul loc îl voi pune pe Jovo Lukic, de la U Cluj. E la Campionatul Mondial, a și început titular, a dat și gol...

Încă unul, mie mi-a plăcut foarte mult Dan Nistor de la U Cluj. Chiar dacă nu e atacant clasic. E 9 plus! Ce plus valoare a adus la vârsta lui...”, a declarat Alin Chița pentru Sport.ro.

Lukic a avut un sezon excelent în tricoul Universității Cluj. Cotat la 2,2 milioane de euro, atacantul a terminat campionatul cu 18 goluri, iar în toate competițiile a adunat 20 de reușite și trei pase decisive.

Karamoko a bifat 28 de apariții în toate competițiile, a înscris șapte goluri și a oferit o pasă decisivă.

La 38 de ani, Nistor a disputat 37 de meciuri în sezonul recent încheiat, a marcat opt goluri și a oferit șapte pase decisive.