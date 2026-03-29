Mircea Lucescu și-a anunțat plecarea de la echipa națională: ”Gata, s-a terminat”

Costel Pantilimon a pus punctul pe „i” despre regula U21: „Ridică un semn de întrebare”

România, vicecampioană la Cupa Mondială de la Budapesta!

Universitatea Craiova a disputat astăzi un amical cu CSM Slatina, trupa antrenată de Filipe Coelho impunându-se cu 2-0 în fața divizionarei secunde după golurile lui Monday Etim și Alexandru Crețu.

Echipele din Universitatea Craiova - CSM Slatina 2-0

Universitatea Craiova: S. Lung - Samuel Teles, Stevanovic, Badelj, Fl. Ștefan - Etim, Cicâldău, Al. Crețu, Houri - Al-Hamlawi, Nsimba.

Pe parcursul reprizei secunde au intrat: Romanchuk, T. Băluță, Tică, Papalitsas.

CSM Slatina: Pricopi - Mitran, A. Stan, Andreș, Buta, Lăpădătescu, Năstăsie, Velea, Pacionel, Magyari, Lupu.

Au mai evoluat: Preduț, Georgescu, Trașcu, Șoptirean, Sima, Prejmerean, Chibsah, Ţolu, Tudorache, C. Radu, Leață.

Haris Papalitsas, portarul de 15 ani al Craiovei

Atrage atenția în echipa Craiovei numele lui Haris Papalitsas, un portar de doar 15 ani, român de origine greacă născut pe 8 iunie 2010 în București, care a debutat cu acest prilej la prima echipă.

În martie 2025, Papalitsas a debutat la naționala Under 15 a României într-un stagiu de pregătire în care micii tricolori au disputat la Buftea două jocuri-școală cu juniorii de la CS Dinamo și Rapid.

Tânărul portar poartă numele tatălui, Haris Papalitsas senior fiind un medic care a pornit în Craiova o afacere bazată pe produse tradiționale grecești.

”Deşi este medic specialist chirurg în urologie, el s-a reprofilat, punând bazele unei afaceri prospere cu produse de patiserie, iar soţia sa i-a fost în permanenţă alături”, scria în 2007 publicația locală Gazeta de Sud.

De subliniat că și la Slatina au evoluat doi copii, după cum scrie pagina oficială de Facebook a grupării din Liga 2: ”În repriza secundă au evoluat și doi juniori născuţi 2010, 2011: Ţolu (15 ani) și Tudorache (16 ani), care au acumulat minute valoroase și experiență la nivel superior”.

Cum îl prezintă Academia Universitatea Craiova pe pagina oficială de Facebook

”#ProfilDeJucător

🦁 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐏𝐚𝐩𝐚𝐥𝐢𝐭𝐬𝐚𝐬 - 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐫𝐮𝐥 𝐠𝐫𝐞𝐮 𝐝𝐞 𝐢̂𝐧𝐯𝐢𝐧𝐬

„𝐴𝑛𝑢𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑙𝑎 𝑒𝑐ℎ𝑖𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑒𝑡 (𝑈18) 𝑠̧𝑖 𝑗𝑜𝑎𝑐𝑎̆ 𝑠̧𝑖 𝑙𝑎 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟 17. 𝐴𝑟𝑒 𝑢𝑛 ‘𝑏𝑎𝑔𝑎𝑗’ 𝑓𝑜𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑠̧𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑠̧𝑖 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑢𝑙 𝑙𝑢𝑖 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑆𝑡𝑎𝑖𝑐𝑢 (𝑎𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑜𝑟𝑢𝑙 𝑐𝑢 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟𝑖𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑒𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑐𝑖 - 𝑛.𝑟.) 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑢𝑙 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑒 𝑎𝑓𝑙𝑎̆. 𝐸𝑠𝑡𝑒 𝑓𝑜𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡 𝑠̧𝑖 𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̆𝑡̧𝑖, 𝑐𝑢 𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑎̆. 𝑆𝑒 𝑖̂𝑛𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑝𝑎̆ 𝑢𝑛𝑒𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑔𝑖 𝑑𝑒 𝑟𝑎̆𝑚𝑎̂𝑖 𝑢𝑖𝑚𝑖𝑡, 𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑗𝑜𝑐 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑖𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑏𝑢𝑛, 𝑖𝑎𝑟 𝑖̂𝑛 𝑑𝑢𝑒𝑙𝑢𝑙 𝑢𝑛𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑔𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑎̆𝑠̧𝑖𝑡. 𝐼̂𝑡̧𝑖 𝑑𝑎̆ 𝑜 𝑖̂𝑛𝑐𝑟𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑢𝑛𝑐𝑖 𝑐𝑎̂𝑛𝑑 𝑖̂𝑙 𝑎𝑖 𝑖̂𝑛 𝑝𝑜𝑎𝑟𝑡𝑎̆. 𝑁𝑖𝑐𝑖 𝑛𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝 𝑠𝑎̆ 𝑛𝑢 𝑎𝑗𝑢𝑛𝑔𝑎̆ 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑡̧𝑎̆. 𝑆̧𝑖 𝑎𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡 𝑖̂𝑛 𝑒𝑙. 𝐸𝑢 𝑜 𝑠𝑎̆-𝑙 𝑐ℎ𝑒𝑚 𝑠̧𝑖 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑒𝑐ℎ𝑖𝑝𝑒𝑖 𝑎 𝑑𝑜𝑢𝑎. 𝑁𝑢-𝑖 𝑟𝑎̆𝑚𝑎̂𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑎̂𝑡 𝑠𝑎̆ 𝑚𝑢𝑛𝑐𝑒𝑎𝑠𝑐𝑎̆ 𝑠̧𝑖 𝑠𝑎̆-𝑠̧𝑖 𝑐𝑎̂𝑠̧𝑡𝑖𝑔𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑢𝑙“ este descrierea făcută de Silvian Ciucă, antrenorul cu portarii de la grupele mari ale Academiei Universitatea Craiova.

👉 𝐇𝐚𝐢𝐝𝐞𝐭̧𝐢 𝐬𝐚̆-𝐥 𝐜𝐮𝐧𝐨𝐚𝐬̧𝐭𝐞𝐦 𝐩𝐞 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐏𝐚𝐩𝐚𝐥𝐢𝐭𝐬𝐚𝐬!

📌 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐬̦𝐢 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐥 𝐧𝐚𝐬̦𝐭𝐞𝐫𝐢𝐢: 08.06.2010 / București

⬆️ 𝐈̂𝐧𝐚̆𝐥𝐭̦𝐢𝐦𝐞: 1,83 metri.

ℹ️ 𝐆𝐫𝐞𝐮𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚: 69 kg

🍽️ 𝐌𝐚̂𝐧𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐟𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚̆: mușchi de vită cu salată verde.

🎬 𝐅𝐢𝐥𝐦 𝐩𝐫𝐞𝐟𝐞𝐫𝐚𝐭: Oppenheimer.

🎤 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭 𝐩𝐫𝐞𝐟𝐞𝐫𝐚𝐭: The Weeknd.

🔁 𝐃𝐚𝐜𝐚̆ 𝐧𝐮 𝐚𝐬̦ 𝐟𝐢 𝐟𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 𝐦𝐢-𝐚𝐬̦ 𝐟𝐢 𝐝𝐨𝐫𝐢𝐭 𝐬𝐚̆ 𝐟𝐢𝐮: profesor / antrenor.

💫 𝐕𝐢𝐬: să joc pentru prima echipă a clubului Universitatea Craiova şi să evoluez într-o competiție europeană.

💬 𝐌𝐞𝐬𝐚𝐣 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐟𝐚𝐧𝐢: să fiți alături de noi în continuare și vă promitem că vom da totul pe teren pentru a vă răsplăti. Forza Ştiința!”

Foto: Academia Universitatea Craiova, Haris Papalitsas