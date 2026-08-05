Adrian Mihalcea, discurs incredibil înainte de UTA - Rapid: „Acest criminal a omorât vreo șase oameni”

Antrenorul Adrian Mihalcea (50 de ani) a avut un discurs radical cu privire la suspendarea de două etape primită de fundașul stânga Din Alomerovic (29).

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În consecință, el a lipsit în etapa a doua, în Voluntari - UTA 1-0 și va absenta și în runda a treia contra Rapidului.

Adrian Mihalcea și-a exprimat indignarea față de situația elevului său. Antrenorul „Bătrânei Doamne” l-a numit ironic pe Alomerovic „criminal care a omorât șase oameni”.

„Acest criminal care a omorât vreo șase oameni a primit două etape de suspendare! Într-adevăr, nu era locul lui acolo, să vorbească cu arbitrul, dar știu ce a spus și nu a fost nimic grav.

Mă uit la alți jucători care primesc o etapă de suspendare pentru direct și mă întreb de ce Din a fost suspendat două etape? Dar poate nu cunosc eu regulamentul.

Mihalcea, despre Rapid: „E clar că și acum au jucători de calitate”

Rapid are un număr de puncte bun (n.r.- 7 puncte a câștigat Rapid în primele 3 etape) și un joc consistent după venirea lui Pancu din vară. Iar începutul de campionat nedorit pentru noi creează o presiune în plus.

Anul trecut ne-am întâlnit în meciul cu CFR Cluj de la Arad, duel câștigat de Pancu cu 1-0. E clar că și acum au jucători de calitate, cu mingea la picior, au atacant pivot, au jucători care caută profunzimea, pe viteză. Deci nu ne va fi ușor”, a spus Mihalcea, la conferința de presă premergătoare jocului UTA - Rapid.

UTA va întâlni, vineri, de la ora 21:00, pe stadionul Francisc Neuman, Rapid, într-un meci din etapa a patra a Superligii.