Clubul vrâncean, care s-a retras din competițiile naționale din cauza dificultăților financiare și a reluat activitatea la nivel județean, figurează pe lista cauzelor aflate pe rolul Federației Române de Fotbal.

Potrivit documentului publicat de FRF la data de 10 iunie 2026, CSM Focșani apare în două litigii distincte. Unul dintre acestea îl are ca reclamant pe fostul mijlocaș japonez Jun Toba.

Jun Toba a plecat de la Focșani cu salarii neplătite

Federația a decis sancționarea clubului cu o penalitate de 3.000 de lei și a acordat un termen de grație de cinci zile pentru achitarea obligațiilor financiare restante. În cazul în care datoria nu va fi stinsă, gruparea riscă sancțiuni suplimentare, inclusiv interzicerea transferurilor și depunctarea.

Pentru a înțelege mai bine situația, Sport.ro l-a contactat pe Jun Toba. Fotbalistul japonez susține că nu și-a primit nici până în prezent bonusul pentru promovarea în Liga 2, precum și mai multe salarii restante.

„Încă nu am primit bonusul de promovare pentru liga a doua și câteva salarii. Nu știu detaliile pentru că Federația și clubul comunică între ele, dar clubul nu m-a plătit până la termenul limită”, a declarat Toba pentru Sport.ro.