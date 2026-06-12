EXCLUSIV Vin probleme și după desființare! Club din România, executat pentru salarii neplătite: „N-am primit nimic”

Vin probleme și după desființare! Club din România, executat pentru salarii neplătite: „N-am primit nimic” Superliga
Ionut Stoica
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Deși echipa de seniori a fost desființată după retrogradarea din Liga 2, problemele continuă să apară pentru CSM Focșani. 

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Clubul vrâncean, care s-a retras din competițiile naționale din cauza dificultăților financiare și a reluat activitatea la nivel județean, figurează pe lista cauzelor aflate pe rolul Federației Române de Fotbal.

Potrivit documentului publicat de FRF la data de 10 iunie 2026, CSM Focșani apare în două litigii distincte. Unul dintre acestea îl are ca reclamant pe fostul mijlocaș japonez Jun Toba.

Jun Toba a plecat de la Focșani cu salarii neplătite

Federația a decis sancționarea clubului cu o penalitate de 3.000 de lei și a acordat un termen de grație de cinci zile pentru achitarea obligațiilor financiare restante. În cazul în care datoria nu va fi stinsă, gruparea riscă sancțiuni suplimentare, inclusiv interzicerea transferurilor și depunctarea.

Pentru a înțelege mai bine situația, Sport.ro l-a contactat pe Jun Toba. Fotbalistul japonez susține că nu și-a primit nici până în prezent bonusul pentru promovarea în Liga 2, precum și mai multe salarii restante.

„Încă nu am primit bonusul de promovare pentru liga a doua și câteva salarii. Nu știu detaliile pentru că Federația și clubul comunică între ele, dar clubul nu m-a plătit până la termenul limită”, a declarat Toba pentru Sport.ro.

  • Japonezul Jun Toba, alături de tehnicianul Alin Chița

Mijlocașul nipon a ajuns la Focșani în septembrie 2023 și a făcut parte din lotul care a obținut promovarea în Liga 2.

După retrogradarea din sezonul 2024/2025 și colapsul financiar al clubului, echipa de seniori nu s-a mai înscris în Liga 3 și a fost practic desființată la nivel profesionist.

În prezent, CSM Focșani continuă să existe doar la nivel județean, în Liga 4 Vrancea, unde ocupă poziția #11 cu 25 de puncte după 25 de etape. 

Între timp, Jun Toba și-a continuat cariera în Letonia. Cotat la 75.000 de euro, japonezul evoluează pentru Tukums 2000, formație pentru care a bifat 14 meciuri și o pasă decisivă în actualul sezon.

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