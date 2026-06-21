VIDEO Veste importantă pentru FCSB. Golgheterul tocmai a jucat azi ultimul meci

Veste importantă pentru FCSB. Golgheterul tocmai a jucat azi ultimul meci Conference League
SPORT.RO
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FK Auda, adversara lui FCSB din turul 2 preliminar al Conference League, se află în plin campionat, iar astăzi a făcut un nou pas către o clasare pe podium.

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Din articol

FK Auda, clasată în sezonul trecut pe locul 5, s-a calificat în Conference League din postura de câștigătoare a Cupei Letoniei. În stagiunea actuală, care a debutat în martie, formația antrenată de francezul Didier Zanetti ocupă locul 3 după primele 19 etape.

FK Auda, adversara lui FCSB, se desparte de golgheterul Josue Vergara

Duminică, FK Auda a învins formația SK Super Nova, în deplasare, scor 2-0. Tânărul atacant panamez Josue Vergara (18 ani) și ivorianul Kader Kone (19 ani) au înscris în repriza secundă pentru viitoarea adversară a lui FCSB.

Meciul de astăzi a fost, cel mai probabil, ultimul pentru Josue Vergara în tricoul lui FK Auda, notează Baltic Football News. Letonii l-au vândut deja la formația belgiană Gent pentru aproximativ 2,5 milioane de euro, iar contractul va intra în vigoare de la 1 iulie.

Vergara, vârf de atac care măsoară 1,96m, nu va mai apuca astfel să o înfrunte pe FCSB în duelurile programate pe 23 și 30 iulie. Fotbalistul din Panama a sosit în februarie la clubul leton, iar în 19 de meciuri a reușit să marcheze nu mai puțin de 14 goluri, fiind golgheterul echipei.

Campionatul din Letonia se dispută în sistem primăvară-toamnă. Până la duelul cu FCSB, de la București, programat pe 23 iulie, FK Auda va mai disputa alte patru meciuri de campionat.

În Virsliga, Auda ocupă locul 3, cu 38 de puncte, 8 sub liderul RFS și 7 sub a doua clasată Riga FC.

Mihai Stoica: "Am picat bine"

După tragerea la sorți în care FK Auda a fost scoasă în calea formației bucureștene, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, s-a arătat mulțumit.

”Au foarte mulţi străini. M-am uitat azi puţin pe la meciuri. Pe 21, acum, duminică, joacă în deplasare cu Super Nova, m-a bufnit şi râsul când am văzut numele, pe un stadion care apare că ar avea 250 de locuri.

Nu are niciun sens să-i vedem acum. În schimb o să meargă cineva să-i vadă pe 4 iulie, o să plece din cantonament să-i vadă, pentru că joacă în deplasare la RFS, vechea noastră cunoştinţă. Ei sunt echipă de pe locul 3 şi cred că tot pe 3 vor termina şi anul ăsta. Am picat bine”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

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