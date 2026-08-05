Jovo Lukić , în vârstă de 27 de ani, evoluează pe poziția de atacant central. Acesta s-a alăturat echipei U Cluj la data de 1 iulie 2025, având în prezent o cotă de piață evaluată la 2,20 milioane de euro. În sezonul 2025/2026, vârful a marcat 15 goluri în cele 25 de partide jucate în SuperLiga. În actualul sezon, 2026/2027, fotbalistul a acumulat deja 194 de minute pe teren.

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Cât cer ardelenii

Într-o intervenție la VOYO Sport LIVE, președintele clubului clujean, Radu Constanțea, a vorbit despre ofertelor primite pe numele jucătorului și a subliniat care sunt pretențiile financiare reale ale conducerii.

„Pentru Jovo Lukic avem două oferte mai avansate. A primit și două oferte oficiale, concrete, pe care le-am analizat, dar pe care le-am declinat, pentru că nu este suma pe care ne-o dorim noi.

Cu cei de la FCSB nu a avut loc nicio discuție, doar ce a apărut în presă, declarațiile celor de la FCSB, dar discuții oficiale nu au fost.

Sigur că sumele minime nu le zicem public, încercăm să obținem suma corectă. Pentru noi nu este un obiectiv să-l vindem pe Jovo Lukic, dar dacă pentru el e o oportunitate bună atât din punct de vedere financiar, cât și al carierei, atunci putem lua o decizie. Doar dacă și suma pe care o primim noi, clubul, este cea pe care ne-o dorim, pe care o considerăm cea corectă.

Nici nu visăm la sume exorbitante, dar trebuie să luăm în considerare că a fost golgheterul sezonului trecut, a avut și participare la Cupa Mondială, a și înscris... Nu putem să ne așteptăm decât la o sumă consistentă pentru acest transfer.

Sunt mai mulți factori care stabilesc suma, dar cu siguranță ne așteptăm cel puțin la nivelul sumei respective (n.r. - 3 milioane de euro, cât a primit U Cluj în schimbul lui Coubiș)”, a spus Radu Constanțea, președintele U Cluj.