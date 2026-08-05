EXCLUSIV Gigi Becali trebuie să spargă banca! Șefii lui „U” au spus pe câți bani pleacă Jovo Lukić la FCSB

Gigi Becali trebuie să spargă banca! Șefii lui „U” au spus pe câți bani pleacă Jovo Lukić la FCSB Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Conducerea Universității Cluj a clarificat situația atacantului bosniac, curtat de mai multe cluburi din țară și din străinătate.

TAGS:
U ClujJovo LukicRadu Constantea
Din articol

Jovo Lukić, în vârstă de 27 de ani, evoluează pe poziția de atacant central. Acesta s-a alăturat echipei U Cluj la data de 1 iulie 2025, având în prezent o cotă de piață evaluată la 2,20 milioane de euro. În sezonul 2025/2026, vârful a marcat 15 goluri în cele 25 de partide jucate în SuperLiga. În actualul sezon, 2026/2027, fotbalistul a acumulat deja 194 de minute pe teren.

  • Jovo lukic
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cât cer ardelenii

Într-o intervenție la VOYO Sport LIVE, președintele clubului clujean, Radu Constanțea, a vorbit despre ofertelor primite pe numele jucătorului și a subliniat care sunt pretențiile financiare reale ale conducerii.

„Pentru Jovo Lukic avem două oferte mai avansate. A primit și două oferte oficiale, concrete, pe care le-am analizat, dar pe care le-am declinat, pentru că nu este suma pe care ne-o dorim noi.

Cu cei de la FCSB nu a avut loc nicio discuție, doar ce a apărut în presă, declarațiile celor de la FCSB, dar discuții oficiale nu au fost.

Sigur că sumele minime nu le zicem public, încercăm să obținem suma corectă. Pentru noi nu este un obiectiv să-l vindem pe Jovo Lukic, dar dacă pentru el e o oportunitate bună atât din punct de vedere financiar, cât și al carierei, atunci putem lua o decizie. Doar dacă și suma pe care o primim noi, clubul, este cea pe care ne-o dorim, pe care o considerăm cea corectă.

Nici nu visăm la sume exorbitante, dar trebuie să luăm în considerare că a fost golgheterul sezonului trecut, a avut și participare la Cupa Mondială, a și înscris... Nu putem să ne așteptăm decât la o sumă consistentă pentru acest transfer.

Sunt mai mulți factori care stabilesc suma, dar cu siguranță ne așteptăm cel puțin la nivelul sumei respective (n.r. - 3 milioane de euro, cât a primit U Cluj în schimbul lui Coubiș)”, a spus Radu Constanțea, președintele U Cluj.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
România, împărțită între căldură extremă și furtuni violente. Codul roșu de caniculă a fost prelungit. HARTĂ
România, împărțită între căldură extremă și furtuni violente. Codul roșu de caniculă a fost prelungit. HARTĂ
ARTICOLE PE SUBIECT
Mihai Pintilii, sincer după eliminarea FCSB-ului din Conference League: „Chiar nu mă așteptam”
Mihai Pintilii, sincer după eliminarea FCSB-ului din Conference League: „Chiar nu mă așteptam”
„Mai luați de la FCSB?” Mihai Pintilii anunță noi transferuri din România: „Suntem în negocieri!”
„Mai luați de la FCSB?” Mihai Pintilii anunță noi transferuri din România: „Suntem în negocieri!”
Un jucător de la FCSB l-a impresionat pe Florin Prunea: ”Va crește cu siguranță”
Un jucător de la FCSB l-a impresionat pe Florin Prunea: ”Va crește cu siguranță”
ULTIMELE STIRI
Antrenorul din Superligă care l-a impresionat pe Ionuț Rada: „Îmi place foarte mult”
Antrenorul din Superligă care l-a impresionat pe Ionuț Rada: „Îmi place foarte mult”
„Ne mulțumim cu puțin”. Wikipedia, sursă nebănuită de motivație pentru Dan Savenco: dezvăluirea făcută la Poveștile Sport.ro
„Ne mulțumim cu puțin”. Wikipedia, sursă nebănuită de motivație pentru Dan Savenco: dezvăluirea făcută la Poveștile Sport.ro
Romario Moise a numit trei favorite la promovare din Liga 2: „Poate să fie o surpriză!”
Romario Moise a numit trei favorite la promovare din Liga 2: „Poate să fie o surpriză!”
Mihai Pintilii a auzit ce i-a spus Florin Tănase lui Marius Baciu și a reacționat imediat
Mihai Pintilii a auzit ce i-a spus Florin Tănase lui Marius Baciu și a reacționat imediat
Mihai Pintilii, sincer după eliminarea FCSB-ului din Conference League: „Chiar nu mă așteptam”
Mihai Pintilii, sincer după eliminarea FCSB-ului din Conference League: „Chiar nu mă așteptam”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A semnat azi cu FCSB! Campion și câștigător al Cupei cu două echipe diferite

A semnat azi cu FCSB! Campion și câștigător al Cupei cu două echipe diferite

Ce a făcut Auda în turul #3 preliminar Conference League. Letonii au „nimicit-o” pe FCSB acum câteva zile

Ce a făcut Auda în turul #3 preliminar Conference League. Letonii au „nimicit-o” pe FCSB acum câteva zile

I-a spus ”nu” categoric lui FCSB: ”Eu și MM ne respectăm, dar nu o să merg acolo niciodată”

I-a spus ”nu” categoric lui FCSB: ”Eu și MM ne respectăm, dar nu o să merg acolo niciodată”

Gigi Becali, mesaj către Mihai Stoica: „E prietenul meu, dar n-am ce să fac”

Gigi Becali, mesaj către Mihai Stoica: „E prietenul meu, dar n-am ce să fac”

Atacantul ideal pentru FCSB: ”Jucător de națională”

Atacantul ideal pentru FCSB: ”Jucător de națională”

Câți bani a donat Lionel Messi pentru reconstrucția unei regiuni de lângă Madrid, afectată de incendii

Câți bani a donat Lionel Messi pentru reconstrucția unei regiuni de lângă Madrid, afectată de incendii



Recomandarile redactiei
Antrenorul din Superligă care l-a impresionat pe Ionuț Rada: „Îmi place foarte mult”
Antrenorul din Superligă care l-a impresionat pe Ionuț Rada: „Îmi place foarte mult”
Mihai Pintilii a auzit ce i-a spus Florin Tănase lui Marius Baciu și a reacționat imediat
Mihai Pintilii a auzit ce i-a spus Florin Tănase lui Marius Baciu și a reacționat imediat
Anunț oficial! Când revine Universitatea pe Cluj Arena după exilul impus de Untold
Anunț oficial! Când revine Universitatea pe Cluj Arena după exilul impus de Untold
Mihai Pintilii, sincer după eliminarea FCSB-ului din Conference League: „Chiar nu mă așteptam”
Mihai Pintilii, sincer după eliminarea FCSB-ului din Conference League: „Chiar nu mă așteptam”
Coman, transformare uluitoare: arabii au dezvăluit ce a făcut Florinel și au dat verdictul
Coman, transformare uluitoare: arabii au dezvăluit ce a făcut Florinel și au dat verdictul
Alte subiecte de interes
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Mihai Stoica, uluit de golgheterul Superligii: „Este cel mai bun jucător, o metamorfoză gigantică”
Mihai Stoica, uluit de golgheterul Superligii: „Este cel mai bun jucător, o metamorfoză gigantică”
Jovo Lukic, „coșmarul” Craiovei: „Nimeni nu credea în noi, acum ne gândim la titlu!”
Jovo Lukic, „coșmarul” Craiovei: „Nimeni nu credea în noi, acum ne gândim la titlu!”
Conducerea lui U Cluj a rupt tăcerea despre presupusul scandal dintre Sabău și jucători
Conducerea lui U Cluj a rupt tăcerea despre presupusul scandal dintre Sabău și jucători
Cât l-a costat, de fapt, Mamadou Thiam pe Gigi Becali: "Suma e mai mare!"
Cât l-a costat, de fapt, Mamadou Thiam pe Gigi Becali: "Suma e mai mare!"
CITESTE SI
Câte minute trebuie să mergi pe jos zilnic pentru o sănătate mai bună. Experți: Nu sunt 10.000 de pași

stirileprotv Câte minute trebuie să mergi pe jos zilnic pentru o sănătate mai bună. Experți: Nu sunt 10.000 de pași

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Nicușor Dan avertizează Parlamentul: Dacă adoptați astfel Legea decarbonizării voi uza de toate prerogativele constituționale

stirileprotv Nicușor Dan avertizează Parlamentul: Dacă adoptați astfel Legea decarbonizării voi uza de toate prerogativele constituționale

A crezut că a pierdut la loto și a aruncat biletul câștigător de 1 milion de euro. Ce a urmat e neașteptat

stirileprotv A crezut că a pierdut la loto și a aruncat biletul câștigător de 1 milion de euro. Ce a urmat e neașteptat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Medic vs Rodriguez


00:00
UEFA Europa Conference League
Play on sport: FK Auda - FCSB


00:00
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!